به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان در حاشیه تمرین امروز سهشنبه تیم فوتبال استقلال که در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر گفت: بازیکنان کمی در تمرین تیم حضور دارند و برخی نفرات جدید به همراه ملیپوشان غایب هستند که به نظرم با آمدن آنها شکل تیم بهتر میشود.
وی در خصوص نوع تمریناتی که این روزها برگزار میشود، افزود: تمرینات ما کاملا فشرده برگزار میشود و با وجود این که ملی پوشان نیستند ولی جدی تمرین میکنیم. من فکر میکنم دست کم تا دو هفته دیگر هم تمرینات بدنسازی باید برگزار کنیم و این روند را ادامه دهیم.
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