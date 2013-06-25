به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان در حاشیه تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال که در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر گفت: بازیکنان کمی در تمرین تیم حضور دارند و برخی نفرات جدید به همراه ملی‌پوشان غایب هستند که به نظرم با آمدن آنها شکل تیم بهتر می‌شود.

وی در خصوص نوع تمریناتی که این روزها برگزار می‌شود، افزود: تمرینات ما کاملا فشرده برگزار می‌شود و با وجود این که ملی پوشان نیستند ولی جدی تمرین می‌کنیم. من فکر می‌کنم دست کم تا دو هفته دیگر هم تمرینات بدنسازی باید برگزار کنیم و این روند را ادامه دهیم.