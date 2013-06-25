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۴ تیر ۱۳۹۲، ۲۰:۳۲

احمد جمشیدیان:

ملی‌پوشان استقلال نیستند ولی جدی تمرین می‌کنیم

ملی‌پوشان استقلال نیستند ولی جدی تمرین می‌کنیم

بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال با اشاره به تمرینات این تیم گفت: با وجود این که تعداد کمی در تمرینات تیم حضور دارند ولی کاملا جدی تمرین می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان در حاشیه تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال استقلال که در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد در جمع خبرنگاران حاضر گفت: بازیکنان کمی در تمرین تیم حضور دارند و برخی نفرات جدید به همراه ملی‌پوشان غایب هستند که به نظرم با آمدن آنها شکل تیم بهتر می‌شود.

وی در خصوص نوع تمریناتی که این روزها برگزار می‌شود، افزود: تمرینات ما کاملا فشرده برگزار می‌شود و با وجود این که ملی پوشان نیستند ولی جدی تمرین می‌کنیم. من فکر می‌کنم دست کم تا دو هفته دیگر هم تمرینات بدنسازی باید برگزار کنیم و این روند را ادامه دهیم.

کد مطلب 2083989

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