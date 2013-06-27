به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به هنرهای نمایشی می توانند آخر هفته به دیدن نمایش "رابینسون کروزوئه" به کارگردانی میلاد نیک آبادی بروند که به تازگی اجرای خود را در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز کرده است. این اثر نمایشی نوشته حمیدرضا نعیمی است که پیش از این در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر در بخش تجربه های نو روی صحنه رفته بود.

رابینسون کروزوئه در سال ۱۷۱۹ منتشر شده و مشهورترین رمان نویسنده انگلیسی دانیل دفو است. این کتاب یک خودزندگینامه منحصربه‌فرد روحانی و خیالی است که لقب "پدر رمان انگلیسی" را برای خالقش به ارمغان آورد. قهرمان داستان، که نام او بر این رمان نهاده شده، زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می‌کند. پس از اینکه از یک کشتی شکستگی جان سالم به در می‌برد، ۲۸ سال را در یک جزیره و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می‌پردازد تا آنکه زندگی یک بومی وحشی آن جزیره را نجات داده و نام "جمعه" بر وی می‌نهد.

این دو مرد سرانجام آن جزیره را به مقصد بریتانیا ترک می‌کنند. بسیاری از مورخان رابینسون کروزوئه را که از دوران نگارش خود در قرن هفدهم میلادی تاکنون از پرخواننده‌ترین و بحث‌انگیزترین کتاب‌های دنیا بوده سرآغاز "رمان بورژوایی" یا "رمان مدرن" می‌دانند.

نمایش"رابینسون کروزوئه" برداشتی آزاد از همین رمان است که البته با پاپانی متفاوت از رمان روی صحنه می رود. این نمایش ضمن توجه به مساله بحران اقتصادی و نیز تنهایی انسان قصد دارد در فرم اجرایی خود به زبان جدیدی دست یابد. در این نمایش تلاش شده از ویژگی‌های بدنی بازیگران استفاده‌های ویژه و ریتم‌هایی با بدن بازیگران در قالب تکنیک Body Drama اجرا شود.

نمایش "رابینسون کروزوئه" با نگاهی به اندیشه‌های اقتصادی رابینسون کروزوئه اجرا می شود. در دنیای اقتصاد امروز، مکتبی به نام اقتصاد رابینسون کروزوئه بوجود آمده که با تاکید بر حفظ و افزایش کالای موجود، بر استفاده انسانی و تقسیم عادلانه آن عمل و تاکید می‌کند. این اثر تلاش می‌کند از لحاظ محتوایی به این تفکر نزدیک شود. همچنین این نمایش رویکردی کاملا تجربی دارد و دو عنصر زمان و فضا از عناصر مهم اجرای این نمایش محسوب می‌شوند.

بهرام افشاری، مجید نوروزی، علی حسین‌زاده، احمد محمد‌جواهری و مهرداد خانی در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند. میلاد نیک آبادی به همراه گلنار اکبری طراحی صحنه این نمایش را بر عهده دارند. در "رابینسون کروزوئه" تلاش شده تمرکز بیشتر روی حضور رابینسون کروزوئه در جزیره و تنهایی او باشد.

ازدیگر عوامل این نمایش می توان به حضور سعید تهرانی آهنگساز، گلناز اکبری طراح لباس، رضا خضرائی طراح نور، نوری الدین حیدری ماهر مدیر تولید، شبنم موتابی دستیار کارگردان و برنامه ریز، یحیی پاکدل طراح پوستر و بروشور، یوسف رستمی مدیر اجرا، هماهنگی و صحنه، فهمیه حکمت اندیش عکاس، فاطمه مولایی دستیار طراح لباس، سعیده محمدزاده منشی صحنه، قاسم غضنفری امور فنی و ساخت دکور و ایلیا شمس به عنوان روابط عمومی اشاره کرد.

نمایش "رابینسون کروزوئه" از 28 خرداد 92 ساعت 19:30 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده است.