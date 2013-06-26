اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند رسیدگی به پرونده قاسم دهنوی که با دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس قرارداد همزمان امضا کرده است، گفت: ما روز سه شنبه اظهارات قاسم دهنوی را در کمیته انضباطی شنیدیم و خود وی نیز قبول کرد که مرتکب اشتباه شده و رفتار غیرحرفه‌ای انجام داده است. به همین دلیل مصلحت دیدیم که دستور موقت ممنوع الفعالیت بودن وی در عرصه فوتبال را لغو کنیم. بنابراین او هیچ مشکلی برای امضای قرارداد با تیم جدید خود ندارد.

وی در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس از این بازیکن نیز تاکید کرد: پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از این بازیکن در حال بررسی است و هفته آینده رای نهایی خود در خصوص این پرونده را اعلام خواهیم کرد.