دهنوی در تمرین پرسپولیس حاضر شد/ حبیب کاشانی هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دهنوی که پس از جدایی از تراکتورسازی هنوز وضعیت تیم آینده‌اش مشخص نیست امروز در تمرین پرسپولیس حضور پیدا کرد و با علی دایی و بازیکنان این تیم به گفتگو پرداخت. مسئولان و بازیکنان پرسپولیس استقبال خوبی از این بازیکن به عمل آوردند و حتی این احتمال وجود دارد که وی در بازی دوستانه امروز مقابل تراکتورسازی با پیراهن شماره 5 پرسپولیس به میدان برود.

دهنوی در ابتدای فصل نقل و انتقالات با پرسپولیس قراردادی را منعقد کرد اما سپس سر از سپاهان درآورد تا آنجا که باشگاه سرخپوش از این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

البته طبق اعلام حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از قاسم دهنوی در حال بررسی است و طی روزهای آینده این کمیته رای نهایی خود را در خصوص این پرونده اعلام خواهد کرد.

این بازیکن امروز در تمرین پرسپولیس حضور یافت که این موضوع می‌تواند بحث پیوستن وی به سرخپوشان را تقویت کند.

از سوی دیگر بازی تدارکاتی امروز تیم فوتبال پرسپولیس با تراکتورسازی درحالی پشت درهای بسته برگزار می‌شود که ماموران انتظامی اجازه ندادند خبرنگاران و هواداران حتی پشت درهای ورزشگاه درفشی‌فر بایستند.

همچنین حبیب کاشانی در محل برگزاری تمرین عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور یافت و پیش از آغاز بازی دوستانه با تراکتورسازی، با کادرفنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد. محمد رویانیان و محمد پنجعلی هم در محل برگزاری تمرین حضور دارند.