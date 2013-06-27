لیبی همچنان بی ثبات/19 کشته و زخمی در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در سبها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع لیبیایی اعلام کردند: در اثر درگیری میان شبه نظامیان مسلح در طرابلس دو نفر کشته شدند.

این منابع اعلام کردند: درگیری ها زمانی آغاز شد که تعدادی از شبه نظامیان شهر الزنتان برای آزادی همرزمان خود که گردان ابوسلیم در طرابلس آنها را بازداشت کرده بودند وارد عمل شده بودند.

از سوی دیگر خبرگزاری لیبی گزارش داد: در اثر انفجار سه خودروی بمبگذاری شده در شهر سبها در جنوب لیبی دو نفر کشته و هفده نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: یکی از این انفجارها در خیابان تجاری در منطقه القرضه در مرکز شهر و دیگری در نزدیکی مرکز امنیتی در منطقه اقعید و سومین خودرو در برابر هتل فزان در مرکز شهر منفجر شد و کشته و زخمی ها مربوط به انفجار منطقه القرضه بود و انفجارهای دیگر تلفاتی در بر نداشت.

منابع لیبیایی همچنین از کشته شدن یک افسر لیبیایی در بنغازی خبر دادند. این منابع افزودند: بمب کار گذاشته شده در زیر خودروی این افسر سبب کشته شدن وی شده است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند: جمعه المصراتی به علت شدت جراحات وارده در اثر انفجار در بیمارستان الجلاء در بنغازی فوت کرد.

از سوی دیگر منابع وابسته به نخست وزیری لیبی اعلام کردند: در اثر درگیری های طرابلس پنج نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شده اند این درگیری ها میان نیروهای ارتش و وزارت کشور با گروههای مسلح بوده است.

این منابع بیان کردند: بروز این حوادث ضرورت اجرای مصوبه پارلمان در زمینه خالی کردن طرابلس از همه تشکلات نظامی را مهم تر کرده است.