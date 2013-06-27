برگزاری مراسم یادبود شهدای هفتم تیر در 20 نقطه استان مرکزی

حجت الاسلام عباس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ویژه‌مراسم بزرگداشت در راستای تکریم و تجلیل از حماسه‌ها و جانفشانی‌های شهدای والامقام هفتم تیرماه 1360، تحلیل ابعاد فاجعه، بررسی علل و عوامل، کنکاش درخصوص چرایی و تشریح چگونگی و ابعاد ناشناخته و کمتر موردتوجه قرار گرفته‌ آن حادثه برگزار می شود.

وی پیامدها، عبرت‌ها و آسیب‌شناسی موضوعی، درس‌آموزی از آن واقعه، تبیین شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص و تعریف جایگاه شهدای هفتم تیر در روند تثبیت نظام اسلامی و بارور شدن نهال انقلاب اسلامی را از دیگر اهداف این برنامه ها برشمرد و گفت: هفتم‌تیر یادآور حماسه‌آفرینی بزرگ مردانی است که رمز استواری را با خون خود در جامعه اسلامی ما نهادینه کردند.

حجت الاسلام هاشمی با بیان اینکه در هفتم تیر 1360 ، دکتر بهشتي و تعداد زيادي از اعضاي حزب جمهوري اسلامي جلسه ای در دفتر مرکزي اين حزب ‌ داشتند اما منافقين که منطقي جز ترور و خشونت نداشتند، افزود: این کوردلان با بمب گذاري ، شهيد بهشتي و 72 نفر از ياران صدیق ايشان را به شهادت رساندند.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه منافقین با به پا کردن فاجعه تروریستی هفتم تیر، قصد داشتند تا با حذف فیزیکی نیروهای متعهد و شخصیت‌های برجسته انقلاب، حرکت رو به جلو و فزاینده ایران اسلامی را با مشکل جدی و اساسی روبه رو ساخته و اتحاد و انسجام و همگرایی بین امت و امام را تضعیف کنند، ادامه داد: استان مرکزی طی واقعه انفجار در دفتر حزب جمهوری پنج شهید را تقدیم انقلاب کرده است.



وی با اشاره به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری بمناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر گفت: برپایی نمایشگاه‌ های عکس و کتاب، چاپ بروشور زندگی‌نامه شهدای هفتم‌تیر، برگزاری مسابقه کتابخوانی در بین کارکنان ادارات دولتی، برگزاری گفتمان های سیاسی اجتماعی در مراکز علمی آموزشی و دانشگاه ها و تجلیل از خانواده های گرانقدر شهدای هفتم تیر استان از جمله برنامه های اجرایی به این مناسبت است.