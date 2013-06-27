خون شهدای هفتم تیر و شهید دکتر بهشتی انقلاب اسلامی را بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بیانیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: هفتم‌تیر یادآور حماسه‌آفرینی بزرگ مردانی است که رمز استواری را با خون خود در جامعه اسلامی ما نهادینه کردند.

این بیانیه می افزاید: در 32سال پیش شهید بهشتی و هفتاد و دو یار صدیق و وفادار او در حزب جمهوری اسلامی، پروانه‌وار به گرد شمع آرمان‌های والای انقلاب و ولایت فقیه سوختند تا با نثار خون خود، نهال تازه شکوفا شده انقلاب را آبیاری کنند و حریم ولایت را پاس دارند و این عامل باعث شد که مفهوم شهادت در قاموس انقلاب اسلامی به سیاسی‌ترین، انقلابی‌ترین و عرفانی‌ترین حرکت حیاتی بشر برای رسیدن به آرمان‌ها و امیدهای جامعه تبدیل شود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: منافقین که به تعبیر قرآن کریم همان سفیهان و دشمنان واقعی هستند برای انتقام از مردمی که از سوی آنان طرد شده بودند دست به فاجعه ضد بشری و غیرانسانی یعنی ترور ناجوانمردانه زدند و دکتر بهشتی و 72یار مظلومش را به شهادت رساندند.

امام جمعه اراک در ادامه آورده است: در همان سال، منافقین کوردل، با نهایت خواری و زبونی، نخبگان و شخصیت‌های فکری نظام را به خاک‌وخون کشاندند تا شاید اتحاد و انسجام و همگرایی بین امت و امام را تضعیف کنند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: شهدای هفتم‌ تیر عصاره فضایل ملت ایران اسلامی بودند که با خون خود مسیر انقلاب اسلامی بر مبنای اسلام ، ولایت و فقاهت را تصدیق و چهره‌های انحرافی و التقاطی را رسوا کردند.

این بیانیه می افزاید: بدرستی که صیانت از انقلاب اسلامی و ولایت و فقاهت مرهون خون سرخ شهدای هفتم‌تیر بوده که تا به امروز پایدار و موجب تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران گردیده است و امروز همه آحاد کشور باید در مسیر ولایت و تقویت و سلامت نظام، هوشیار باشند تا خدشه‌ای بر پیکره این نظام مقدس و ملت شریف وارد نشود.

در پایان این بیانیه آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 شهید بزرگوار فاجعه هفتم تیر، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به محضر ملت شریف ایران اسلامی و قضات و تلاشگران عرصه قضایی و حقوقی و خدمت تبریک عرض می نمایم. از درگاه خداوند متعال توفیق ادامه راه پرفروغ شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و امام راحل را مسئلت می نمایم.