مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیام صادقیان هافبک – مهاجم جوان تیم فوتبال ذوب آهن پس از توافق نهایی با مسوولان باشگاه پرسپولیس ضمن عقد قرارداد، به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.



صادقیان که فصل گذشته بازیکن سنی زیر 21 سال باشگاه ذوب آهن بوده و نامش در لیست 27 بازیکن بزرگسالان و زیر 23 سال ذوب آهن نبوده، همچون امید عالیشاه و میلاد غریبی سهمیه لیگ برتری محسوب نمی‌شود. این سه بازیکن جوان که پدیده‌های لیگ برتر در دو فصل اخیر بوده‌اند در فصل آینده در لیست بازیکن 23 سال پرسپولیس قرار خواهد گرفت. صادقیان از روز شنبه در تمرینات پرسپولیس حضور خواهد یافت.

