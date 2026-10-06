به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست روز دوشنبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره سوالات تعدادی از نمایندگان از وی در جلسه کمیسیون گفت: در این نشست به سوالات نمایندگان پاسخ داده شد و نمایندگان و تشکل‌های مختلف نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در مسائل مختلف حوزه کشاورزی مطرح کردند.

وی با بیان اینکه بخشی از موانع موجود در حوزه کشاورزی، خارج از اراده این وزارتخانه است، افزود: با این حال نزدیک به یک ماه است که با دستور رئیس‌جمهور، کمیته ویژه‌ای در دولت برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده و این کمیته در حال پیگیری موضوعات مختلف است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تسهیل مراودات مرزی، ایجاد خطوط سبز و تسهیل شرایط و ترددهای مرزی از جمله موضوعاتی است که در این کمیته دنبال می‌شود تا بتوانیم زمینه لازم را برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم.

نوری‌قزلجه با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری گفت: امسال محصولات زیادی تولید شده است و امیدواریم حجم صادرات محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین باید با رفع موانع موجود، زمینه صادرات این محصولات را فراهم کنیم.

وی افزود: بخشی از محصولات نیز نیازمند خریدهای حمایتی است که این خریدها به‌زودی در کشور آغاز خواهد شد تا کشاورزان بتوانند حاصل دسترنج خود را دریافت کنند و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نوری درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و تاکنون جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده و تلاش می‌کنیم این دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود و به‌زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.