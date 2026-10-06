به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، او افزایش موارد گزارش‌شده از پدیده‌های ناشناخته و غیرعادی (UAP) در سال‌های اخیر را با اوج‌گیری پارانویا در دوران جنگ سرد، همزمان با پرتاب ماهواره اسپوتنیک ۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۷، مقایسه کرد.

این اتفاق برای آمریکا یک شوک فناورانه و امنیتی بود، زیرا نشان می‌داد شوروی در فناوری فضایی پیشرفت چشمگیری کرده است. در پی این اتفاق، آمریکا تلاش‌های خود را در حوزه‌هایی مانند علوم، فناوری، آموزش و برنامه فضایی به‌شدت افزایش داد. از همین رو، اصطلاح «لحظه اسپوتنیک» شکل گرفت.

ایزاکمن این اظهارات را در مصاحبه‌ای که ۲۵ سپتامبر پخش شد، بیان کرد. او در این مصاحبه به طیفی از موضوعات مرتبط با فضا پاسخ داد که یکی از آنها به دیدگاه مدیر ناسا درباره UAPها اختصاص داشت.

مجری مصاحبه با اشاره به گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از اجسامی با قابلیت‌های پروازی غیرمعمول که با آنچه پیش از این مشاهده شده بود تفاوت داشتند، از ایزاکمن پرسید: وقتی این ویدئوها را تماشا می‌کنید، فکر می‌کنید آنچه در آنها دیده می‌شود احتمالا حیات فرازمینی، یک فناوری نظامی یا چیز دیگری است؟

ایزاکمن در پاسخ گفت از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل سال جاری میلادی دستور انتشار فایل‌های مربوط به اشیای ناشناخته پرنده (UFO) و UAPها را صادر کرد، ناسا در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع حضور داشته است.

این درخواست اکنون به‌طور رسمی با عنوان «سامانه ریاست‌جمهوری برای رفع محرمانگی و گزارش‌دهی درباره برخورد با پدیده‌های ناشناخته و غیرعادی» (PURSUE) شناخته می‌شود.

وی در ادامه افزود: «موضع من در مواجهه با هرکدام از این موارد این است که نخست باید ذهنی باز داشته باشیم. این به نوعی شغل ماست که پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنیم، این‌طور نیست؟ همان‌طور که گفتم، اگر پای موجودات فضایی در میان باشد، معتقدم ناسا باید درباره این موضوع نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد.»

مدیر ناسا همچنین اظهار کرد: «اگر این یک لحظه اسپوتنیک باشد، ما آخرین باری که چنین اتفاقی افتاد عملکرد خوبی داشتیم. آیا این می‌تواند فناوریِ قرمز باشد؟ آیا این یک طرف مقابل است که در حال آزمایش نوعی سامانه پیشرانش نسل بعدی است؟ این قطعاً در محدوده احتمالات قرار دارد.»

در رزمایش‌های نظامی، نیروهای طرف مقابل معمولا با عنوان «قرمز» شناخته می‌شوند.