به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم در مدرسه مهرینو برگزار می شود.



مربی: سهیل صحرانورد، دبیر سرویس عکس خبر گزاری مهر



مقدار ساعت آموزش: ۳۰ ساعت



روزهای زوج



شروع دوره آبان ۱۴۰۵



ساعت ۱۶ تا ۱۹



مکان برگزاری: خبرگزاری مهر



با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره



ثبت نام از طریق شماره تماس های: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳