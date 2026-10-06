به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم در مدرسه مهرینو برگزار می شود.
مربی: سهیل صحرانورد، دبیر سرویس عکس خبر گزاری مهر
مقدار ساعت آموزش: ۳۰ ساعت
روزهای زوج
شروع دوره آبان ۱۴۰۵
ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان برگزاری: خبرگزاری مهر
با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره
ثبت نام از طریق شماره تماس های: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳
مدرسه مهرینو دوره آموزش کارگاهی فتو ژورنالیسم برگزار می کند.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم در مدرسه مهرینو برگزار می شود.
کد مطلب 6969825
نظر شما