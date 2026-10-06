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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم برگزار می‌شود

دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم برگزار می‌شود

مدرسه مهرینو دوره آموزش کارگاهی فتو ژورنالیسم برگزار می کند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوره آموزش کارگاهی فتوژورنالیسم در مدرسه مهرینو برگزار می شود.

مربی: سهیل صحرانورد، دبیر سرویس عکس خبر گزاری مهر

مقدار ساعت آموزش: ۳۰ ساعت

روزهای زوج

شروع دوره آبان ۱۴۰۵

ساعت ۱۶ تا ۱۹

مکان برگزاری: خبرگزاری مهر

با امکان کارآموزی و جذب هنرجویان برتر با صلاحدید مربی دوره

ثبت نام از طریق شماره تماس های: ۰۲۱۴۳۰۵۱۶۷۱ ۰۹۰۲۱۹۰۰۱۶۳

کد مطلب 6969825

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