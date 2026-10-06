بازدید قائم مقام مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملی ایران از شعب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مرتضی اکبری در جریان این بازدیدها، شعب را خط مقدم ارتباط بانک با مردم و مشتریان دانست و بر نقش مهم کارکنان شعب در جذب منابع، توسعه خدمات و ایجاد تجربه مطلوب برای مشتریان تأکید کرد.

این بازدید با هدف بررسی عملکرد و فعالیت شعب پرمخاطب مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت انجام شد و فرصتی را فراهم کرد تا مدیران ارشد بانک از نزدیک در جریان اقدامات و تلاش‌های کارکنان، به‌ویژه در روزهای پرمراجعه همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، قرار گیرند و رهنمودهای لازم را برای بهبود و ارتقای خدمات ارائه کنند.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، شعب را ستون اصلی فعالیت‌های این بانک توصیف کرد و گفت: همه زحمات و دستاوردهای بانک بر دوش شعب استوار است و خدمات و محصولات بانک در نهایت از همین مسیر به دست مشتریان می‌رسد.

اکبری همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات و نوآوری در ارائه محصولات بانکی تأکید کرد و افزود: ضروری است همکاران با تلاش مضاعف، نقش خود را در تحقق اهداف بانک به بهترین شکل ایفا کنند.

معاون امور شعب بانک ملی ایران نیز با بررسی وضعیت عملکردی شعب، بر برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، جذب منابع پایدار و توجه ویژه به نیازهای مشتریان تأکید کرد.

هادی محبوبی همچنین از تلاش‌های مضاعف، همت جمعی و همراهی و همدلی صادقانه و مشتاقانه کارکنان شعب قدردانی کرد.

مهرداد رضایی، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران نیز اظهار کرد: این بازدیدها در راستای سیاست بانک ملی ایران برای حضور میدانی مدیران، ارزیابی مستمر عملکرد شعب و تقویت تعامل میان مدیریت و بدنه اجرایی بانک انجام می‌شود.