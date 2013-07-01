علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ضمن انتقاد از پخش تصاویر بانوان بدون پوشش ایرانی در زمان برگزاری مسابقات اول تیم های والیبال ایران و ایتالیا و همچنین تصویر نیمه برهنه یک خواننده زن غربی در مسابقه فوتبال اسپانیا و ایتالیا، گفت: نشان دادن این گونه تصاویر از رسانه ملی این معنی را تداعی میکند که عفاف و حجاب چندان برای نظام جمهوری اسلامی اهمیت ندارد و نمایش بی مهابای زنان بدون پوشش ایرانی در خارج کشور موجب رسمیت یافتن بی حجابی در داخل کشورمی شود.



نماینده مردم تهران اظهار داشت: در تماس تلفنی که با رئیس صدا و سیما داشتم این موضوع را به وی متذکر شدم که آقای ضرغامی این انتقاد را پذیرفت و با بیان اینکه هیچ عمدی در پخش این تصاویر وجود نداشته است این امر را ناشی از مشکلات پخش زنده مسابقات ورزشی در خارج از کشور دانست.

مطهری در ادامه تصریح کرد: البته در پخش بازی دوم والیبال ایران و ایتالیا که پیروزی حق ایران بود این اشکال وجود نداشت و من از صدا و سیما تشکر می‌کنم.

توضیح: بعد از انتشار خبر فوق به درخواست آقای مطهری اصلاحاتی در متن آن صورت گرفت که بدینوسیله از رسانه ها و مطبوعات تقاضا می شود از متن اصلاح شده فوق به جای خبر قبلی استفاده نمایند.