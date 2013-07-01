سواد اطلاعاتی دانشجويان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین شماره از ماهنامه الكترونيكي ارتباط علمي با 6 مقاله منتشر شد که یکی از این مقالات به بررسی وضعيت سواد اطلاعاتی دانشجويان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در بازه زمانی 1390-1389 براساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای.سی.آر.ال می پردازد.

از دیگر عناوين مقالات این ماهنامه الکترونیکی می توان به تحليلی بر پيوندهای فراسايتی در وب سايت‌‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های مادر شهر تهران، بررسی ميزان رضايت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر زاهدان در سه ماهه سوم 91، ساختار دگرديسی اطلاعات و ارتباطات در وب تا وب معنايی، کتاب‌های الکترونيکی و نقش برنامه‌ريزی نيروی انسانی و راهکارهای بهينه‌سازی آن در سازمان اشاره کرد.

ماهنامه‌ ارتباط علمی٬ نشریه‌ای الکترونیکی است که گزارش‌ پژوهش‌ها، به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان، پیشرفت‌های جاری کشور، نوشته‌های مروری و ترویجی، نقد و معرفی کتاب، نقد و معرفی طرح‌های پژوهشی، نقد و معرفی محصولات و همچنین ترجمه‌ مقاله‌های علمی روز را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، روانشناسی، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت، کتابداری٬ اطلاع‌رسانی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و جامعه شناسی منتشر می‌سازد.

اين ماهنامه با همكاري پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران و انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران منتشر مي‌شود.