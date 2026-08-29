به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و ذوب‌آهن در هفته چهارم لیگ برتر امشب شنبه ۷ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت میثم عباسپور در ورزشگاه پارس شیراز رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم از همان دقایق ابتدایی تلاش کردند با در اختیار گرفتن جریان بازی، راهی برای رسیدن به دروازه حریف پیدا کنند. با این حال، عملکرد منسجم خطوط دفاعی دو تیم و کم‌دقتی بازیکنان در استفاده از موقعیت‌های به‌دست‌آمده باعث شد تلاش‌های فجرسپاسی و ذوب‌آهن برای گلزنی بی‌نتیجه بماند.

شاگردان رسول خطیبی که با توجه به شرایط جدول به دنبال کسب سه امتیاز خانگی بودند، در طول مسابقه تلاش کردند با استفاده از حملات خود به دروازه ذوب‌آهن نزدیک شوند، اما مدافعان تیم اصفهانی اجازه ندادند موقعیت‌ها به گل تبدیل شود.

در سوی دیگر، شاگردان عبدالله ویسی نیز در تلاش بودند با استفاده از ضدحملات و حملات خود دروازه فجرسپاسی را تهدید کنند، اما آنها نیز نتوانستند قفل دروازه میزبان را باز کنند.

در ادامه مسابقه نیز دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی ایجاد کردند، اما هیچ‌کدام از آنها از فرصت‌های خود استفاده نکردند تا پس از ۹۰ دقیقه تلاش، بازی بدون رد و بدل شدن گل به پایان برسد.

با این نتیجه، فجرسپاسی یک امتیاز دیگر به اندوخته خود اضافه کرد و با ۶ امتیاز در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفت. ذوب‌آهن نیز با کسب یک امتیاز این مسابقه، ۳ امتیازی شد و در جایگاه سیزدهم جدول ایستاد.