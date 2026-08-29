https://mehrnews.com/x3cVYW ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴ کد مطلب 6931634 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴ لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور خواف- جبار علی ذاکری، مدیرعامل راه آهن کشور طی سفر به شهرستان مرزی خواف بر لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور تاکید کرد. دریافت 23 MB کد مطلب 6931634 کپی شد مطالب مرتبط ۷.۲ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهد سفر کردند سفر مدیرعامل راه آهن کشور به شهرستان مرزی خواف بسیج ملی ناوگان حملونقل برای مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد آمادهباش کامل ناوگان ریلی، هوایی و جادهای برای تسهیل سفر به مشهد برچسبها جبارعلی ذاکری شهرستان خواف نوسازی ناوگان ریلی
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