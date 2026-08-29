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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور

لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور

خواف- جبار علی ذاکری، مدیرعامل راه آهن کشور طی سفر به شهرستان مرزی خواف بر لزوم نوسازی ناوگان ریلی کشور تاکید کرد.

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کد مطلب 6931634

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