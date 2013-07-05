به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام ویلیام جونز رقابتهایی است که هر ساله به میزبانی چینتایپه برگزار میشود. "ویلیام جونز" نام رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال بود که 16 سال این مسئولیت را برعهده داشت. تایوانیها به پاس قدردانی از زحمات او رقابتهایی را تحت این عنوان تدارک دیدند.
براین اساس از سال 1977 برگزاری رقابتهای جام ویلیام جونز در چین تایپه آغاز شد. تایوانیها از آن سال تا کنون، به جز سالهای 1989 و 2003 که مسابقات اصلا برگزار نشد، همه ساله میزبان شرکت کنندگان در رقابتهای جام ویلیام جونز بودهاند.
برای تیمهای شرکت کننده در مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز هیچ محدودیتی وجود ندارد طوریکه در هر دوره این مسابقات تیمهای ملی یا باشگاهی از کشورهای مختلف شرکت داشتهاند. براین اساس تاکنون کشورهای زیادی در این رقابتها شرکت کردهاند که طی آن نمایندگان 27 کشور آسیایی، آمریکایی، اروپایی و آفریقایی مدالآور هم شدهاند.
ایران یکی از کشورهایی است که طی سالهای گذشته دعوت نامه حضور در مسابقات جام ویلیام جونز را دریافت کرده است. امسال نیز تایوانیها ایران را به حضور در این رقابتها دعوت کردهاند. سال گذشته مهرام به عنوان نماینده ایران در مسابقات جام ویلیام جونز شرکت کرد اما امسال همچون گذشته تیم ملی در این مسابقات شرکت میکند.
همه هستند به جز مدافع قهرمانی
معمولا 10 تیم در ادوار مختلف مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز شرکت داشتهاند اما امسال 9 تیم برگزار کننده این رقابتها خواهند بود. چینتایپه به عنوان میزبان با دو تیم در مسابقات شرکت میکند. اردن، مصر، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و لبنان همراه با ایران دیگر تیمهای شرکت کننده در این مسابقات هستند.
فیلیپینیها مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز هستند. اسمارت گیلاس نماینده آنها در دوره پیشین مسابقات جام ویلیام جونز بود که در مجموع هفت برد، یک باخت و 15 امتیاز کسب کرد و صدرنشین جدول ردهبندی شد اما فیلیپینیها هیچ نمایندهای در این دوره از مسابقات ندارند! این در حالی است که آنها تا کمتر از یک ماه دیگر میزبان مسابقات جام ملت های آسیا خواهند بود.
ورود ممنوع به خاطر شلیک به یک ماهیگیر
سال گذشته و در ماه می، گارد ساحلی فیلیپینی به یک ماهیگیر تایوانی شلیک کرد و باعث کشته شدن او شد. همین مسئله باعث ایجاد تنش میان دو کشور شده است، طوریکه مسئولان ورزش و بسکتبال چینتایپه به فیلیپینیها اجازه شرکت در این دوره از مسابقات جام ویلیام جونز را ندادهاند و راضی به برگزاری مسابقات با یک تیم کمتر از همیشه، یعنی 9 تیم شدند.
اول آمادهسازی بعد قهرمانی
پس از اینکه تیم ملی بسکتبال طی سالهای 2009 تا 2011 به عنوان نخست رقابتهای جام ویلیام جونز دست یافت، سال گذشته مهرام به عنوان نماینده ایران و قهرمانی غرب آسیا در این مسابقات شرکت کرد. حضور مهرام در جام ویلیام جونز 2012 بنا به درخواست مسئولان این تیم و برای آماده سازی بیشتر جهت شرکت در مسابقات باشگاههای آسیا انجام شد. ماموریت مهرام در جام ویلیام جونز گذشته دفاع از سه عنوان متوالی تیم ملی در قهرمانی بود اما در نهایت این تیم نایب قهرمان شد. این اولین مدال نقره بسکتبال ایران در جام ویلیام جونز بود.
در هر صورت امسال تیم ملی بسکتبال با 15 بازیکن در جام سی و پنجم ویلیام جونز شرکت کرده است. آمادهسازی بیشتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا (مردادماه - فیلیپین) مهمترین بهانه برای اعزام تیم ملی به این مسابقات بود اما آیا میتوان امیدوار به قهرمانی هم بود؟
این پرسشی است که مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به آن گفت: البته بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و نسبت به روزهای ابتدایی اردو خیلی آمادهتر و هماهنگتر هم شدهاند به خصوص اینکه چند وقت پیش در اردوی ترکیه شرکت کردیم و دیدارهای خوبی هم با تیمهای ملی مختلف برگزار کردیم با این همه هدف اصلی ما از حضور در جام ویلیام جونز آمادهسازی است اما درعین حال در هر بازی به فکر برنده شدن هم خواهیم بود و اینکه بتوانیم در نهایت عنوانی شایسته مانند قهرمانی کسب کنیم.
در هر صورت تیم ملی بسکتبال دیدار نخست خود در جام ویلیام جونز سی و پنجم را برابر اردن برگزار میکند سپس بعد از یک روز استراحت به ترتیب به مصاف تیمهای چینتایپه B، مصر، کرهجنوبی، ژاپن، آمریکا، چینتایپه A و لبنان میرود.
برنامه کامل دیدارهای سی و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز به شرح زیر است:
شنبه 92/4/15
* لبنان - چین تایپه B
* کره جنوبی - مصر
* اردن - ایران ( ساعت 13:30)
* چین تایپه A - ژاپن
یکشنبه 92/4/16
* مصر - اردن
* ژاپن - لبنان
* آمریکا - چین تایپه A
* چین تایپه B - کره جنوبی
دوشنبه 92/4/17
* ژاپن - مصر
* ایران - چین تایپه B (ساعت 11:30)
* کرهجنوبی - آمریکا
* تایوان - لبنان
سه شنبه 92/4/18
* چین تایپه B - آمریکا
* مصر - ایران ( ساعت 11:30)
* لبنان - کرهجنوبی
* اردن - چین تایپه A
چهارشنبه 92/4/19
* مصر - لبنان
* چین تایپه B - اردن
* ژاپن - آمریکا
* کرهجنوبی - ایران (ساعت 15:30)
پنجشنبه 92/4/20
* آمریکا - مصر
* اردن - کرهجنوبی
* ایران - ژاپن (ساعت 13:30)
* چین تایپه B - چین تایپه A
جمعه 92/4/21
* لبنان - اردن
* آمریکا - ایران( ساعت 11:30)
* ژاپن - کرهجنوبی
* چین تایپه A - مصر
شنبه 92/4/22
* لبنان - آمریکا
* مصر - چین تایپه B
* اردن - ژاپن
* ایران - چین تایپه A (ساعت 15:30)
یکشنبه 92/4/23
* ایران - لبنان (ساعت 9:30)
* ژاپن - چین تایپه B
* آمریکا - اردن
* چین تایپه A - کرهجنوبی
ایران در رده سوم تیمهای پرافتخار جام ویلیام جونز
ایران یکی از 27 کشور مدالآور در مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز است که تاکنون موفق به کسب چهار مدال از این مسابقات شده است. سه مدال ایران طی سه دوره متوالی (2009 تا 2011) و با قهرمانی تیم ملی بدست آمده است بعد از آن هم مهرام صاحب مدال نقره این رقابت ها شد. با این تعداد مدال بسکتبال ایران در رده سوم جدول تیمهای پرافتخار شرکت کننده در رقابتهای ویلیام جونز قرار دارد.
درکل تاکنون 11 کشور آمریکا، فیلیپین، ایران، چین تایپه، اردن، کرهجنوبی، کانادا، استرالیا، سوئد، نیوزلند و آلمان موفق به قهرمانی در رقابتهای جام ویلیام جونز شدهاند که در میان آنها سهم آمریکا بیشتر از همه بوده است. رده بندی پنج تیم برترشرکت کننده در رقابتهای جام ویلیام جونز به شرح زیر است:
|ردیف
|کشور
|طلا
|نقره
|برنز
|مجموع مدالها
|1
|آمریکا
|15
|5
|6
|24
|2
|فیلیپین
|4
|-
|3
|7
|3
|ایران
|3
|1
|-
|4
|4
|چین تایپه
|2
|6
|3
|11
|5
|اردن
|2
|1
|-
|3
نظر شما