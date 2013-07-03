مهمد بچیروویچ در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت در مسابقات جام ویلیام جونز بخشی از برنامه‌های اردوهای آماده‌سازی است، اظهارداشت: در واقع شرکت در این مسابقات بخشی از آماده‌سازی تیم ملی به حساب می‌آید. این رقابت‌ها فرصت خوبی است تا بازیکنان درجریان دیدارهایی که جنبه رسمی و رقابت دارند، آماده‌تر شوند.

"تیم ملی بسکتبال در سه دوره رقابت‌های جام ویلیام جونز صاحب عنوان قهرمانی شد. فکر می‌کنید شرایط تیم ملی به گونه‌ای باشد که بتوان این عنوان را تصاحب کرد"؟، وی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: البته بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و نسبت به روزهای ابتدایی اردو خیلی آماده‌تر و هماهنگ‌تر هم شده‌اند، به خصوص اینکه چند وقت پیش در اردوی ترکیه شرکت کردیم و دیدارهای خوبی هم با تیم‌های ملی مختلف برگزار کردیم با این همه هدف اصلی ما از حضور در جام ویلیام جونز آماده‌سازی است اما درعین حال در هر بازی به فکر برنده شدن هم خواهیم بود و اینکه بتوانیم در نهایت عنوانی شایسته مانند قهرمانی کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: جام ویلیام جونز در فاصله زمانی کوتاه پیش از جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود، بنابراین قطعا تیم‌هایی مانند کره‌جنوبی، ژاپن، لبنان و چین‌تایپه با هدف آماده‌سازی بیشتر و ترکیبی در حد ترکیب اصلی خود در این رقابتها شرکت می‌کنند. ایران هم با تیم اصلی خود در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

بچیروویچ در پاسخ به این پرسش که "آیا احتمال دارد پس از بازگشت از چین‌تایپه و پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا اردوی تدارکاتی دیگری برای تیم ملی بسکتبال پیش‌بینی شود"؟، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم فرصتی برای این کار داشته باشیم. وقتی از چین‌تایپه باز گردیم عملا 10 روز تا زمان اعزام تیم ملی به فیلیپین (محل برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا) زمان داریم و فکر نمی‌کنم بتوان اردوی دیگری را تدارک دید.

"ارسلان کاظمی و سورن دیر بوغوسیان با وجودیکه در فهرست اولیه بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی حضور داشتند، هنوز به جمع اردونشیان ملحق نشده‌اند. حضور این دو بازیکن به خصوص کاظمی که از بازیکنان تاثیر گذار است، منتفی شده یا هنوز فرصتی برای پیوستن آنها به اردو لحاظ شده است"؟ وی در پاسخ به این پرسش یادآور شد: واقعا نمی‌دانم ارسلان می‌آید یا نه؛ در مورد این بازیکن و شرایطش برای پیوستن به تیم ملی خبر زیادی ندارم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پایان گفت: این دو نفر در ترکیب تیم ملی اعزامی به رقابت‌های جام ویلیام جونز نیستند. در کل بازیکنانی که در اردو شرکت داشتند و سایر اردونشینان را در تمرینات همراهی کنند، در سیستم من جا دارند و خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز طی روزهای 15 تا 23 تیرماه در چین تایپه برگزار می‌شود. به همین منظور امروز چهارشنبه تیم ملی بسکتبال ایران راهی این کشور شد.