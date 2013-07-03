امبرتو اکو با «اعترافات یک رمان نویس جوان» عازم ایران شد

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان ترجمه اثر تازهای از امبرتو اکو خبر داد و اظهار داشت: ترجمه کتاب «اعترافات یک رماننویس جوان» تألیف امبرتو اکو که یک متن نظری در مورد رماننویسی از دیدگاه این نویسنده است را مدتی پیش برای انتشار در اختیار نشر روزنه قرار دادهام.
وی ادامه داد: این کتاب شامل چهار درسگفتار است که رمان و رماننویسی را از مناظر مختلف بررسی میکند و اکو در آن سعی کرده نشان دهد که به عنوان یک نویسنده چه میکند تا به خلق یک رمان نائل میشود. به همین خاطر است که در این کتاب آورده است: نوشتن نخستین رمان من نزدیک به 50 سال زمان برد و فکر میکنم در 100 تا 150 سال آینده بتوانم دومین رمانم را بنویسم.
علیزاده پیش از این نیز ترجمه سه اثر از اکو با نامهای «نام گل سرخ»، «آونگ فوکو» و «بائودولینو» را در ایران منتشر کرده است.
این مترجم همچنین از ترجمه مجموعهای از داستانهای تالکین با عنوان «قصههای ناتمام» خبر داد و گفت: داستانهای این کتاب شامل داستانهای ناتمام مانده تالکین است که در طول حیات خود موفق به پایان دادن به تالیف آن نشد و پس از مرگش توسط پس وی گردآوی و منتشر شد.
به گفته علیزاده این داستانها با ورود ناتمام بودن به دلیل سبک خاص نگارشی تالکین برای مخاطبان ادبیات داستانی خواندنی خواهد بود.
این مترجم این کتاب را نیز برای انتشار در اختیار نشر روزنه قرار داده است.
جان رونالد روئل تالکین، نویسنده و زبانشناس بریتانیایی است که کتابهای هابیت و ارباب حلقهها، سیلماریلیون، ماجراهای تام بامبادیل، میرود راه پیوسته تا آن سو و شهرت پس از مرگ از جمله آثار منتشر شده توسط او به شمار میرود.
