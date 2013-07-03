به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از برنامه‌های همایش شعر ولایت، انتشار کتابی با موضوع اشعار ولایی از شاعران مختلف است که این کتاب با عنوان حدیث سرو منتشر می‌شود و در روز همایش توزیع خواهد شد. این کتاب ویژگی‌هایی دارد که یوسفعلی میرشکاک دبیرعلمی همایش ملی مردمی شعر ولایت (حدیث سرو) به تشریح آنها پرداخت.

میرشکاک از کمک و همت راضیه رجایی از شاعران کشورمان برای گردآوری اشعار برای انتشار در این کتاب خبر داد و گفت: اشعاری که در کتاب آمده‌اند همه با موضوع ولایت سروده شده‌اند و نکته مهم درباره اشعار این است که هیچ یک از اشعار مناسبتی گفته نشده و همه اشعاری خودجوش از شاعران معاصر است چه آنها که در گذشته‌اند و چه آنهایی که در قید حیات هستند.

دبیر علمی همایش حدیث سرو تعریف مشخص و ویژه‌ای از شعر با موضوع ولایت و شعر ولایی دارد. وی با تقسیم‌بندی شعر ولایت به دو دسته شعرهایی درباره ولی فقیه و شعرهایی درباره موضوع ولایت، اظهار داشت: در گردآوری اشعار کتاب از آنجا که اجمالاً می‌دانستیم شخص رهبر انقلاب دوست ندارند کسی درباره ایشان شعر بگوید اشعاری که درباره شخص ایشان را نادیده گرفتیم و شعر شاعرانی در کتاب گردآوری شد که بیشتر به شئون مختلف ولایت و ولی در اسلامی پرداخته‌اند. مثل دفاع از اسلام و عدالت و دیگر شئون ولایت.

میرشکاک همچنین با اشاره به این موضوع که مساله ولایت به طور اخص پس از پیروزی انقلاب وارد شعر ما شد، گفت: تمام اشعاری که از شاعران مختلف در کتاب گردآوری شده‌اند بعد از انقلاب سروده شده‌اند، هر چند ولایت فقیه ذیل ولایت معصوم قرار می‌گیرد اما پیش از انقلاب ما اشعاری با موضوع ولایت نداشتیم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نمایان شدن وجهه ولی فقیه به عموم مردم و از جمله شاعران، پرداختن به موضوع ولایت یکی از شئون شعر معاصر شد.

کتاب حدیث سرو به همت کانون ادبی زمستان منتشر شده است. همایش حدیث سرو نیز سه شنبه 18 تیر ساعت 17:30 در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.