به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم هانی زاده، طی سخنانی گفت: شاید بعد از جنگهای صلیبی در خاورمیانه و جنگ جهانی اول مسئله اسلام هراسی مورد توجه غربی ها قرار گرفت؛ هرچند در آن زمان هم این مسئله وجود داشت اما به دلیل عدم ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه های فراگیر آن قدر مسئله اسلام‌هراسی پررنگ نبود اما با گسترش رسانه های مختلف، غربی ها تلاش کردند پروسه اسلام هراسی را با توسل به شیوه های گوناگون گسترش دهند که دکتر دهشیری به خوبی این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

وی افزود: این کتاب می تواند یک نوع روشنگری برای ملتهای اسلامی به ویژه فارسی زبانان تلقی شود تا با اهداف غرب در اسلام هراسی آشنا شوند و راهکارهایی در مقابله با این مسئله اتخاذ گردد. اما شیوه غربی ها تنها منحصر به اسلام هراسی نیست بلکه اسلام هراسی مقوله ای است که در دل آن موضوع شیعه هراسی و ایران هراسی نیز از آن برخاسته است. دو واژه «شیعه هراسی» و «ایران هراسی» بعد از «اسلام هراسی» وارد ادبیات غربی ها شد.

دهشیری هم طی سخنانی گفت: این اثر نشان می‌دهد که پروژه اسلام هراسی، جریانی است که از سوی برخی نهادهای کشورهای آمریکا و انگلیس با دقت طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود و آنها می‌کوشند با دامن زدن به جو نفرت و خشونت علیه مسلمان، در غرب زمینه‌های واگرایی میان مسلمانان و غیرمسلمانان را در جوامع غربی فراهم کنند.



معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: در جوامع غربی تلاش‌های زیادی برای اسلام هراسی در ابعاد گوناگون انجام می‌‌شود، اما غربیان تلاش فراوانی دارند تا اصطلاح «اسلام هراسی» را در اقدامات و متون خود به کار نبرند، از سوی دیگر آنها مدعی جو یهودی‌ستیزی در جهان اسلام‌اند و می‌کوشند در این رابطه بزرگ‌نمایی کنند.

گزارش کامل این نشست متعاقبا منتشر می شود.