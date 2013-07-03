تأیید خبر لغو یک جانبه سفر بدون ویزای ایرانیان به گرجستان/ قوانین مهاجرتی گرجستان تغییر کرده است

یک منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو یک جانبه سفر بدون ویزای ایرانی ها به گرجستان از سوی دولت گرجستان گفت: دولت گرجستان از روز دوشنبه 10 تیر ماه به شکل یک طرفه برای ایران ویزا برقرار کرده است.

وی افزود: در توضیحی که سفارت جمهوری اسلامی ایران از وزارت امور خارجه گرجستان در این باره خواسته بود ؛ وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد قوانین مهاجرتی در این کشور تغییر کرده و بر مبنای قوانین مهاجرتی جدید تغییر و تحولاتی ایجاد شده است که این اقدام نه تنها برای ایران که برای خیلی از کشورهایی که با گرجستان لغو روادید داشته اند نیز صورت گرفته و برای آن کشورها نیز روادید قرار گرفته است.

این منبع آگاه درباره واکنش ایران به این مسئله نیز گفت: هر کشوری حق دارد که قوانین مربوط به خود را اصلاح کند و طبیعی است که ما نمی توانیم در امور داخلی گرجستان دخالت کنیم.

وی درباره این خبر که گفته شده سخنگوی وزارت خارجه گرجستان ایجاد روادید با ایران را در راستای نگرانی از گسترش روابط بازرگانی و استفاده ایران از سیستم مالی گرجستان برای دور زدن تحریم ها اعلام کرده است، اظهار داشت: باید در خصوص صحت و سقم این خبر اطلاع کسب کنیم .