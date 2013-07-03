ووشوكاران دامغاني در مسابقات كشوري خوش درخشيدند

حسين امينيان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه يك دوره مسابقات كشوري ووشو كه با حضور 22 تيم از سراسر كشور به ميزباني استان كرمان برگزار شده بود اظهار داشت: ووشوكاران دامغاني در این رقابت ها موفق به كسب مقام برتر شدند.

وی افزود: در اين دوره از مسابقات آقايان احمد واحدي در وزن 65 كيلوگرم در رده سني نوجوانان مقام اول، رضا و علي گرجي در رده سني نوجوانان و در بخش ساندا مقام سوم را كسب کردند.

مسئول روابط عمومي هيئت ووشو شهرستان دامغان تصريح كرد: ووشوكاران این شهرستان پیش از این نیز در دوره هاي مختلف و در طول ساليان نيز حائز رتبه هاي استاني و كشوري شده اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرستان دامغان اين افتخار را دارد كه ميزبان مسابقات قهرماني ووشو بسيج استان سمنان باشد، اضافه كرد: اين دوره از مسابقات در سه رده سني شامل نوجوانان، جوانان و بزرگسالان خواهد بود كه 160 ورزشكار در آن حضور دارند.

امينيان گفت: مسابقات قهرماني ووشو بسيج استان سمنان جمعه 14 تيرماه جاري ساعت 9:30 صبح در سالن ورزشي شهداي گمنام سپاه ناحيه دامغان برگزار مي شود.

هيئت ووشوي شهرستان دامغان داراي 40 نفر ورزشكار ووشوكار است.