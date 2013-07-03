سوریه به پاکسازی تروریستها ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری سوریه، محمد جهاد اللحام رئیس پارلمان سوریه در دیدار با سائول اورتگا عضو پارلمان ونزوئلا بر ایستادگی سوریه در برابر طرحهای امپریالیستی و صهیونیسم بین الملل علیه سوریه و حاکمیت آن تاکید کرد.

وی افزود: کشورهای توطئه کننده که در راس آنها ایالات متحده آمریکا قرار دارد سوریه را به مرکزی برای تروریسم بین الملل تبدیل کرده اند تا از شر این تروریستها رهایی یابند و آنها نتوانند به کشورهایی که از آنجا به سوریه آمده اند برگردند و در این کشورها ایجاد بی ثباتی کنند.

رئیس پارلمان سوریه بیان کرد: هدف از حملات به سوریه از بین بردن بافت اجتماعی و خدشه وارد کردن به وجهه تمدنی آن است به ویژه اینکه همه اقوام از هزاران سال قبل به طور مسالمت آمیز در سوریه در کناریکدیگر زندگی کرده اند.

وی افزود: برخی کشورهای حامی تروریسم همانند عربستان و قطر به بهانه برقراری دموکراسی و حقوق بشر از تروریستها حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند.

اللحام بیان کرد: سوریه همچنان به مبارزه با تروریسم و پاکسازی کشور از گروههای تروریستی و بازگشت امنیت و ثبات به کشور ادامه می دهد.

وی افزود: سوریه بر حمایت همپیمانان استراتژیک خود مانند کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای بریکس و ایران در مقابل فشارهای خارجی و طرحهای استعماری تکیه کرده است.

از سوی دیگر اورتگا گفت: پیروزی سوریه در نبرد با استکبار جهانی موضوعی مهم برای ونزوئلا و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین است.

از سوی دیگر اورتگا با فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه نیز دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار المقداد بر اهمیت همکاری میان دو کشور در زمینه امور پارلمانی تاکید کرد.

اورتگا نیز پایداری ونزوئلا در برابر فشارها را مورد تمجید قرار داد و سوریه را پیروز جنگ علیه توطئه ها دانست.