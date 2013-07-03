مراسم نکوداشت صد سالگی دکتر منوچهر ستوده در باغ نگارستان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ستوده سالهای زیادی از عمر خود را با سفر در ایران و ثبت و ضبط جزئیات مختلف جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی ایران را به رشته تحریر درآورده و بیش از 50 جلد کتاب نوشته است. رکاب زنی از آستارا تا استرآباد و کاشت درخت در این مسیر صعود به قله های متفاوت از جمله صعود به قله دماوند، سفر در مسیرهایی که سال ها پیش منوچهر ستوده به همراه ایرج افشار و دوستان دیگرش طی کرده و تهیه صد تیشرت با امضای صد چهره فرهنگی، هنری و ورزشی برخی از فعالیت های انجام شده جانبی مراسم نکوداشت وی است.

در این باره پرویز شجاعی مسئول پروژه های رکاب زنی و صعود به قله دماوند به خبرنگار مهر گفت: کتاب از آستارا تا استرآباد شاید از اهمیت ترین اثر منوچهر ستوده باشد که بیش از 20 سال از عمر خود را صرف سفر در این مسیر کرد تا از تمام جزئیات آن یادداشت بردارد. از این رو به مناسبت صد سالگی وی این مسیر در دو سال رکاب زنی شده و در طی مسیر و در نقاطی که نامشان در کتاب ذکر شده درختی کاشته شد.

به گفته وی در طی این مسیر درختی نیز در مدرسه ایرانشهر لاهیجان که منوچهر ستوده کار معلمی خود را از آنجا آغاز کرد کاشته شد.

این راهنمای طبیعت گردی بیان کرد: صعود به قله دماوند به پاس نکوداشت صد سالگی ستوده روز 13 تیر ماه همزمان با روز ملی دماوند انجام شد.

مسعود شکرنیا مسئول پروژه «صد تیشرت، صد چهره»، گفت: تاکنون چهره‌هایی مانند شهرام ناظری، خسرو سینایی، رخشان بی اعتماد، آیدین آغداشلو و... امضای تبریک خود را برای ستوده ارسال کرده اند. این تیشرت ها در روز بیست و هشتم تیر ماه به نمایش گذاشته می شود. روز بیست و هشتم تیر ماه همزمان با مراسم نکوداشت ایران شناس برجسته در باغ نگارستان تهران مجسمه وی نیز در این باغ رونمایی می شود.