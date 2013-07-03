۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۷

مقامات آلمانی خواستار توقف استفاده از سایت های اینترنتی آمریکایی شدند

به دنبال اخبار منتشر شده مبنی بر جاسوسی مقامات آمریکا از کاربران اینترنت در کشور های مختلف، مقامات امنیتی آلمان خواستار توقف استفاده از سایت های آمریکایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، مقامات امنیتی آلمان به کاربران اینترنت در این کشور اعلام کردند در صورت نگرانی در مورد اطلاعات شخصی خود باید استفاده از وب سایت های آمریکایی از قبیل "گوگل" و شبکه اجتماعی "فیسبوک" را متوقف کنند.

"هانس پیتر فردریش" وزیر کشور آلمان در این مورد گفته که هریک از شهروندان آلمانی که نگران اطلاعات شخصی خود در محیط مجازی است باید از سرویس های اینترنتی که متصل به سرورهای آمریکایی نیست استفاده کند.

وی همچنین افزود : مقامات آلمانی در مورد این موضوع با همتایان آمریکایی خود در تماس هستند و طبق برنامه ریزی های انجام شده هیئتی به نمایندگی آلمان برای بررسی موضوع جاسوسی مقامات امنیتی آمریکا هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.

موضوع جاسوسی اینترنتی مقامات امنیتی آمریکا موجب خشم مردم اروپا شده و شهروندان اروپایی خواستار وضع قوانین جدی تری در مورد حفظ اطلاعات شخصی کاربران اینترنت شده اند.

