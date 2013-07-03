نقش آمریکایی ها در تحولات مصر/40 زخمی حاصل درگیری های استانهای مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه به نقل از سخنگوی جبهه نجات ملی مصر از فشارهای آمریکا به ارتش مصر برای عدم مداخله خبر داد.

از سوی دیگر محمد الجمل هماهنگ کننده مصری های مقیم خارج اعلام کرد: رایزنی هایی ظرف ساعات گذشته بنشست هائی با اعضای کنگره و تصمیم گیرندگان آمریکایی برای درخواست از باراک اوبا رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شده است تا آنها اشتباه گذشته را تکرار نکنند و در برابر خواست واراده ملت آزاد مصر قرار نگیرند.

وی افزود: آمریکا نمی تواند در برابر ملت مصر ایستادگی کند و اراده ملت قوی است واین ملت پیروز خواهد شد.

این درحالی است که شبکه سی بی اس آمریکا در خبری فوری از درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از مرسی برای استعفا خبر داد.

از سوی دیگر هزاران تظاهرات کننده در مقابل گارد ریاست جمهوری با شنیده شدن خبر حبس خانگی محمد مرسی با شادی وپایکوبی پرداختند.

شبکه العربیه به نقل از مشاور امنیت ملی مرسی حوادث کنونی را کودتا خواند و موفقیت این کودتا را بدون خونریزی بعید دانست.

العربیه همچنین از تماس تلفنی وزیر دفاع آمریکا با همتای مصری اش خبر داد.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی از زخمی شدن چهل نفر از صبح امروز در استانهای مختلف مصر خبر دادند.