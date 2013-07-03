مرسی ممنوع الملاقات شد/ تفنگداران آمریکایی آماده اعزام به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، الاهرام گزارش داد: نیروهای ارتش در الجیزه مستقر شده اند.

العربیه به نقل از یک نماینده پارلمان اروپا از حمایت این اتحادیه دوره انتقالی جدید مصر خبر داد.

العربیه به نقل از سخنگوی حزب آزادی و عدالت از کودتای نظامی و حضور تانک ها در خیابانها خبر داد.

از سوی دیگر الیوم السابع گزارش داد: برخی شخصیتهای نزدیک به نشست فرماندهان نظامی با شخصیتهای ملی از نقشه راه شامل دوره انتقالی جدید با حضور رئیس دادگاه قانون اساسی، محمد البرادعی رئیس حزب الدستور، محمود بدربنیانگزار جنبش تمرد و تشکیل دولت جدید به ریاست کمال الجنزوری و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید و ابطال قانون فعلی خبر دادند.

از سوی دیگر مقامات فرودگاه قاهره اخبار مربوط به خروج عصام العریان از رهبران اخوان المسلمین و عصام سلطان را تکذیب کردند.

این درحالی است که یک منبع نظامی از حضور گسترده ارتش در خیابانها خبر داد.

هزاران تظاهرکننده در میدان سید جابر اسکندریه پس از شنیدن خبر حبس خانگی محمد مرسی ابراز شادی کردند.همچنین تظاهرات کنندگان در میدان التحریر نیز از شنیده شدن این خبر ابراز شادمانی کردند.

از سوی دیگربالگردهای نیروهای مسلح در ارتفاع پایین در میدان التحریر پرواز می کنند.

پایگاه الاهرام به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی احتمال تاثیرگذاری تحولات مصر بر این رژیم را بعید دانست.

از سوی دیگر شکری ابوعمیره رئیس رادیو و تلویزیون مصر اخبار مربوط به صدور بیانیه نیروهای مسلح را تکذیب کردوگفت تا این لحظه هیچگونه بیانیه ای از سوی ارتش صادرنشده است .

از سوی دیگر جبهه سی ام ژوئن بر مخالفت با هر طرحی که شامل برکناری مرسی و انتخابات زودهنگام نباشد تاکید کرد.

این در حالی است که یک منبع وابسته به گارد ریاست جمهوری مصر از ممنوع الملاقات شدن محمد مرسی در داخل مقر این گارد خبر داد.

پایگاه الیوم السابع به نقل از منابع آگاه از بیانیه نیروهای مسلح مصر در ساعت هشت و نیم شب خبر داد.

از سوی دیگر عصام العریان معاون حزب آزادی و عدالت گفت: هرگز مصر را ترک نخواهم کرد.در کشور می مانم و می میرم.

این در حالی است که یک منبع نزدیک به مرسی گفت: مرسی مایل به عدم خونریزی از طرفداران و مخالفانش است و به دنبال عدم بازجویی از وی و رهبران اخوان و خروج امن است.

از سوی دیگر پایگاه یو اس تودی اعلام کرد:500 تفنگداران آمریکایی آماده اعزام به مصر برای حفظ سفارت این کشور در قاهره هستند.