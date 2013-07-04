به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی در سخنانی با بیان اینکه خداوند شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند مشارکت با عظمت و با شکوه خود را به ظهور برسانند، افزود: این انتخابات اخیر هم باعث شادمانی مردم ایران شد و هم اینکه دشمنان نتوانستند بهانه‌ای را بدست بیاورند و انتخابات را زیر سئوال ببرند.

وی گفت: این انتخابات باعث شد اگر ابهاماتی در گذشته در ذهن برخی‌ها و یا افکار عمومی دنیا وجود داشته، حل و فصل شود و این شیرینی نیز تلخی‌های گذشته را از بین برد و توانست آنها را پشت سر بگذارد.

رئیس جمهور منتخب افزود: مردم از این انتخابات شاد هستند و به آینده امیدوارند علیرغم اینکه امروز ملت ما می‌داند تحریمی به تحریم‌های گذشته اضافه شده که می‌تواند مشکلاتی را از لحاظ اقتصادی در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: مشکلاتی که در طول 8 سال گذشته بوجود آمده در فاصله اندکی حل نمی شود و نیازمند زمان و برنامه ریزی هستیم.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد: دولت آینده هم برای حل مشکلات مردم امیدوار خواهد بود در عین حال اینکه به این امر واقفیم مشکلات زیادی وجود دارد اما با استقامت، صبر و تحمل مردم، حمایت حوزه‌های علمیه و مراجع که دارای نفوذ کلام هستند به سمت حل مشکلات قدم خواهیم گذاشت.

وی تصریح کرد: اگر وحدت، اتحاد و همبستگی در کشور بوجود بیاید مشکلات قابل حل و فصل خواهد بود.

رئیس جمهور منتخب گفت: امروز دولتی بر سر کار آمده که از لحاظ مشکلات با هیچ دولتی در تاریخ ایران قابل مقایسه نیست.

وی افزود: امروز مشکلات داخلی و خارجی زیادی داریم و حتی در زمان جنگ هم مشکلات ما کمتر از امروز بوده است چرا که در زمان جنگ یک کشور با ما می‌جنگید اما امروز دهها کشور با ما در حال جنگ اقتصادی و تبلیغی هستند اما امید ما به حل مشکلات زیاد است.

وی تاکید کرد: دولت دلش می‌خواهد رابطه مستمری را با حوزه های علمیه و مراجع تقلید داشته باشد و ما ساز و کاری در این زمینه پیش بینی خواهیم کرد تا از نظرات حوزه و مراجع استفاده کنیم.