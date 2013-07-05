آغاز بزرگترین رزمایش دریایی مشترک چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رزمایش دریایی مشترک چین و روسیه با شرکت 18 رزمناو، یک زیردریایی، سه جنگنده، 5 بالگرد و دو واحد از کماندوها از امروز جمعه در دریای ژاپن آغاز شده و تا دوازدهم جولای ادامه می یابد.

این بزرگترین رزمایش دریایی مشترک بین چین و روسیه به شمار می رود و طی آن نیروی دریایی این کشور دو نوع از آخرین موشک های هدایت شونده خود را به بوته آزمایش می گذارد. در همین رابطه دریادار "یانگ یونفای" فرمانده نیروهای چینی این رزمایش را قدرتمندترین حضور نظامی این کشور در یک رزمایش مشترک دانست.

هر چند چین یکی از مشتری های کلیدی سخت افزار نظامی روسیه به شمار می رود اما همکاری های نظامی مشترک بین این دو کشور تنها به دهه اخیر محدود می شود.

بر این اساس با پایان رزمایش مذکور دو کشور رزمایش دیگری را با هدف مقابله با حملات تروریستی در ارتفاعات اورال منطقه چلیابینسک روسیه آغاز می کنند. این رزمایش از بیست و هفتم جولای تا پانزدهم آگوست برگزار می شود.