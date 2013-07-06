افزایش 63 درصدی بودجه نظامی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، دولت روسیه به منظور نوسازی و اصلاح در ارتش بودجه نظامی خود را تا سال 2016 میلادی 63 درصد افزایش می دهد.

برای این منظور بودجه روسیه در سال های 2014 تا 2016 شاهد کاهش هزینه ها در بخش های آموزش و بهداشت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ریانوستی، بودجه نظامی روسیه از حدود دو میلیارد روبل در سال جاری به بیش از سه میلیارد روبل در سال 2016 خواهد رسید که یک پنجم کل بودجه این کشور به شمار می رود.

گفتنی است ارتش روسیه طی سالهای اخیر اصلاحاتی تاریخی را به اجرا گذاشته است که از جمله آن می توان به جذب 50 هزار سرباز حرفه ای در سال و ایجاد زیرساخت های مدرن اشاره کرد.