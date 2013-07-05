به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحيه بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم، امروز 14 تيرماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و علاقه‌مندان به قرآن با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمين حميد محمدی، معاون قرآن و عترت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این نمایشگاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمدی طی سخنانی گفت: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد تمدن سازی بر‌اساس قرآن و سبک زندگی قرآنی، شعار نمایشگاه امسال سبک زندگی قرآنی انتخاب شد. اگر سبک زندگی قرآنی محقق شود مدینه فاضله اسلامی که همان آرمان شهر قرآنی است محقق می شود و نمایشگاه قرآن کریم یکی از مصداق‌های این مسأله است.

وی ضمن ارائه گزارشی از برنامه های قرآنی دولت نهم و دهم افزود: فرهنگسازی، ایجاد ساختارها، پشتیبانی و تغییر دیدگاه مسئولان نسبت به جایگاه قرآن کریم از دستاوردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین اقدامات قرآنی دولت نهم و دهم بوده است که باعث شد در جلسات منشور توسعه فرهنگ قرآنی نمایندگان 21 دستگاه به همراه پنج وزیر و رؤسای رده بالای این دستگاه ها شرکت کنند که هفت ساختار جدید قرآنی در دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت، علوم، آموزش و پرورش، حوزه علمیه، سازمان اوقاف، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تثبیت شد.

معاون قرآن و عترت(ع) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش ضمن مقایسه بودجه قرآنی دولتهای قبلی با دولتهای نهم و دهم، تصریح کرد: بودجه قرآنی کشور امسال 200 میلیارد تومان بود و این علاوه بر 500 میلیارد تومانی بود که به بودجه قرآنی شهرستانها جداگانه تعلق گرفت. در دولت هشتم بودجه قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 500 میلیون تومان بود که هم اکنون حداقل به 50 میلیارد تومان رسید که 25 میلیارد تومان ان صرف هزینه تجهیز مؤسسات قرآنی شد. 45 میلیارد تومان جداگانه برای آموزش و پرورش تصویب شد. در سال 92 دو بودجه 300 میلیارد تومانی تصویب شد. پیش از 180 مؤسسه قرآنی در کشور فعالیت داشت که اکنون به 2000 مؤسسه رسیده است که حداقل حمایت از آنها 50 میلیون تومان است.

رئیس بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اظهار داشت: جشنواره آیات هم یکی دیگر از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در دوره اول 100 هزار اثر و در دوره دوم 120 هزار اثر دریافت شد. دوره سوم امسال در این نمایشگاه کلید می خورد.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 300 نمایشگاه قرآنی در سراسر کشور برگزار می کند که 5 تا از آنها بین المللی است که در تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ... برگزار می‌شود، بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود و همین طور 15 میلیون آشنا به مفاهیم قرآن فعالیت می‌کند.

وی در پایان سخنانش اولویت‌های قرآنی دولت یازدهم را معرفی کرد و گفت: دولت آینده باید فرهنگ‌سازی و نظام سازی قرآنی را پیش بگیرد، چون دهه سوم فعالیت‌های قرآنی کشور هستیم که دهه فرهنگ‌سازی است. همچنین سطح کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی را ارتقا دهد و از ظرفیت‌های قرآنی استفاده کند و مؤسسات قرآنی و صنفی و مردمی را بهبود ببخشد. هنر قرآنی و همچنین دانشگاه قرآنی را پی‌گیری کند.

محمدی با بیان اینکه 5000 قاری و حافظ در آموزش و پرورش استخدام شدند، تصریح کرد: نمایشگاه قرآن امسال 32 هزار متر بنا شده است و این امکان وجود دارد که به 10 برابر هم ارتقا پیدا کند، چون استقبال بسیار زیاد است.

در ادامه این مراسم حسینی به ارائه سخن پرداخت و طی سخنانی در تجلیل و بیان مقام قرآن گفت: نه عمقش را قوس انسان بر می تابد و نه بر آستان رفعتش توان اندیشه سر می سابد. بر هر دردی دواست و هر ناخوشی را شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. اما طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک چو درد در تو نیابد که را دوا بکند. منشأ خدمات خود را با این نمایشگاه پیوند زده است. یمن آغاز و تیمن انجام رقم تقدیر بود و تدبیر داد و دولت بر این سازه خود را بنا نهاد.

وی در ادامه سخنانش افزود: تکامل نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اگرچه مرز ندارد اما آنچه حاصل آمده به برکت وسعت نگاه پژوهشگران و محققان است.

در ادامه این مراسم از پیشکسوتان و خادمان قرآن کریم با حضور رئیس جمهور و اهدای هدایایی تجلیل شد.

موسوی قهار، علی‌اکبر حنیفی، علی سیاح‌گرجی، محمد بنیادی، محمدصادق صالحی، فعال برگزیده در حوزه آموزش، دکترمحمدعلی آذرشب خادم قرآن کریم در حوزه پژوهش، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا صفوی، سید‌علی‌اکبر ربیع‌نتاج، فعال برگزیده از استان مازنداران در حوزه پژوهش ولی الله یاراحمدی، خادم قرآن کریم در حوزه مدیریت، رقیه هراتی فعال برگزیده در حوزه مدیریت از استان لرستان، سید مرتضی نیکزاد الحسینی فعال ممتاز در حوزه مدیریت بودند که با هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین امیر آقایی، فعال ممتاز در حوزه حفظ قرآن، خانم مسلمی فعال برگزیده فعال قرآنی در حوزه حفظ، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی خادم قرآن کریم در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن، حمید طوسی فعال ممتاز در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن،فریبا علاسوند فعال ممتاز در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن، جهانبخش فرجی فعال برگزیده در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن، رضا محمدپور فعال برگزیده در حوزه تبلیغ و ترویج و مجید یراق بافان فعال برگزیده حوزه تبلیغ و ترویج معرفی و تقدیر شدند.

رییس جمهوری هم از سوی نمایشگاه مورد تقدیر واقع شد و تابلویی که صلوات بر محمد و آل محمد(ص) روی آن نقش بسته تقدیم به وی شد.