جمع آوری زکات در اسدآباد 95 درصد افزایش یافت/کشاورزان به پرداخت زکات تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عبدکوند ظهر شنبه در همایش عاملان زکات، شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان اسدآباد با بیان اینکه در سال گذشته 348 میلیون تومان از محل زکات در شهرستان جمعآوری شده است، اظهار داشت: از این میزان 327 میلیون تومان برای اجرای پروژههای عمرانی و ساخت مساجد و حسینیهها و 23 میلیون تومان برای محرومین صرف شده است.
وی اضافه کرد: مبلغ جمعآری شده زکات سال 91 نسبت به سال ماقبل آن 95 درصد رشد داشته که باید بیش از این در زمینه جایگاه و اهمیت زکات برنامه داشته باشیم.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسدآباد نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زکات در شهرستان در سالهای گذشته، گفت: پارسال 84 میلیون تومان به عنوان تشویقی زکات جمعآوری شده شهرستان پرداخت شده است.
محمد نوشادی مقدم با بیان اینکه در راستای توانمند کردن خانوادههای تحت پوشش نهاد کمیته امداد پارسال به 84 مورد مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات برای اشتغالزایی پرداخت شده است، عنوان کرد: 70 درصد از پرداخت این تسهیلات در روستاها بوده است.
وی از رشد 64 درصدی کمیته امداد شهرستان اسدآباد در مشارکتهای مردمی استان همدان خبر داد و گفت: 400 خانواده تحت پوشش این نهاد با مشکل و نبود حمام در منازل خود مواجه هستند که میطلبد زکات جمعآوری شده را در زمینههای کمک به نیازمندان صرف کنیم.
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