به گزارش خبرنگار مهر، سیروس دین‌محمدی در خصوص وضعیت تیم استقلال برای فصل آینده لیگ برتر گفت: من همیشه گفته‌ام که استقلال باید یک تیم قدرتمند داشته باشد و در حال حاضر نیز همینطور است. استقلال تیم خوبی را بسته و بسیار امیدوار هستیم که در لیگ قهرمانان آسیا نیز بتواند عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی در خصوص این که گفته می‌شود میانگین سنی تیم استقلال بالاست، عنوان کرد: مطمئن باشید چیدمان تیم طوری است که تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان ترکیب اصلی را تشکیل بدهند. بازیکنان از نظر بدنی در شرایط خوبی هستند. سال گذشته همه می‌گفتند مجیدی پابه سن گذاشته است ولی دیدید که چقدر آماده بود و برای تیم هم مفید واقع شد.

آنالیزور تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که تجربه بازیکنان در لیگ قهرمانان آسیا به کار آبی پوشان می‌آید، اظهار کرد: در لیگ قهرمانان آسیا تجربه یک شرط لازم است و بازیکنان با تجربه در چنین میدان‌هایی کارایی زیادی خواهند داشت.

دین‌محمدی همچنین با اشاره به اردوی استقلال در اوکراین گفت: این اردو خیلی مفید خواهد بود. این که در دوران آماده‌سازی بازیکنان در کنار یکدیگر حضور داشته باشند خیلی خوب است. این موضوع هم رفاقت‌ها را در تیم بیشتر می‌کند و هم این که در تمرینات آماده‌سازی شرایط بهتری را به وجود می‌آورد تا بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند.

وی درباره حریف تایلندی تیم استقلال در لیگ قهرمانان آسیا نیز عنوان کرد: فعلا برای آنالیز این تیم زود است. بوریرام تایلند تیم قدرتمندی است ولی بهتر است چند هفته مانده به بازی با این تیم در شهریورماه مورد آنالیز قرار گیرد تا آخرین تحولات این تیم را تحت کنترل بگیریم.