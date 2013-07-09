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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

مدیر باشگاه دینامو کی‌یف:

ممکن است چند بازیکن استقلال در دینامو کی‌یف بازی کنند

ممکن است چند بازیکن استقلال در دینامو کی‌یف بازی کنند

مدیر باشگاه دینامو کی‌یف ضمن تمجید از بازیکنان تیم فوتبال استقلال گفت: بازیکنان استقلال با کیفیت هستند و ممکن است برخی از آنها روزی در ترکیب دینامو کی‌یف به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، چوخون لیدزه با اشاره به دیدار سه‌شنبه شب این تیم برابر استقلال در کی‌یف گفت: این دیدار مقابل تیمی با سبک متفاوت است. استقلال یک باشگاه خوب ایرانی است که فوتبال خوبی را ارایه می‌کند و امیدوار هستیم که این بازی برای هر دو تیم مفید واقع شود.

وی با تمجید از بازیکنان استقلال اظهار داشت: آنچه که در تمرینات این تیم در کی‌یف دیده‌ایم نشان می‌دهد که استقلال از بازیکنان با کیفیتی برخوردار است. آنها نشان دادند بازیکنان خوبی هستند و ممکن است برخی از بازیکنان استقلال روزی در ترکیب تیم دینامو کی‌یف به میدان بروند.

مدیرباشگاه دینامو کی‌یف همچنین گفت: بازیکنان استقلال با آمادگی کامل در بازی سه‌شنبه شب برابر دینامو کی‌یف به میدان می‌روند و می‌توانیم این آمادگی را در تمرینات آنها ببینیم.

کد مطلب 2093240

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