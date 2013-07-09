به گزارش خبرنگار مهر، چوخون لیدزه با اشاره به دیدار سه‌شنبه شب این تیم برابر استقلال در کی‌یف گفت: این دیدار مقابل تیمی با سبک متفاوت است. استقلال یک باشگاه خوب ایرانی است که فوتبال خوبی را ارایه می‌کند و امیدوار هستیم که این بازی برای هر دو تیم مفید واقع شود.

وی با تمجید از بازیکنان استقلال اظهار داشت: آنچه که در تمرینات این تیم در کی‌یف دیده‌ایم نشان می‌دهد که استقلال از بازیکنان با کیفیتی برخوردار است. آنها نشان دادند بازیکنان خوبی هستند و ممکن است برخی از بازیکنان استقلال روزی در ترکیب تیم دینامو کی‌یف به میدان بروند.

مدیرباشگاه دینامو کی‌یف همچنین گفت: بازیکنان استقلال با آمادگی کامل در بازی سه‌شنبه شب برابر دینامو کی‌یف به میدان می‌روند و می‌توانیم این آمادگی را در تمرینات آنها ببینیم.