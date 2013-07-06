23 هزار متر نقاشی دیواری در بزرگراه امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری با بیان این خبر گفت: با پایان مرحله تکمیل اتوبان امام علی (ع) و بازگشایی این بزرگراه، طرح ساماندهی و آرایش بزرگراه امام علی (ع) توسط سازمان زیباسازی آغاز شد و 23 هزار و 377 متر مربع از این بزرگراه با نقاشی دیواری تزئیین شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اجرای این آثار در سه منطقه شهرداری تهران، توضیح داد: اجرای آثار گرافیکی و نقاشی دیواری در 14 نقطه از مناطق یک، هشت و چهارده شهرداری صورت گرفته است و شامل جداره پل ها، دیوارهای مشرف به اتوبان و بدنه پل ها می شود.

وی افزود: این آثار با تکنیک های مختلف اعم از کاشی، فلز و رنگ کار شده است و موضوعات مذهبی، شهدا و آثار گرافیکی و انتزاعی را شامل می شود.

بر اساس این گزارش، علیرضا بهزادی 790 مترمربع از جداره های پل شهدای نارمک و پل رسالت، مهدی ناوران 726 جداره پل های شهدای مبارک آباد و شهدای کوهک؛ مهناز پسیخانی 1132 متر پل جانبازان، پیمان مرادیان 769 پل شهدای ازگل و شهدای لویزان، ساینا یوسفی 1830 متر جداره شرقی بزرگراه امام علی (ع) در منطقه 14؛ معصومه حسینی 2138 متر جداره غربی بزرگراه امام علی (ع) در منطقه 14، سهراب ریاضت کش 2150 متر جداره شرقی بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه 14؛ شهرناز بدیعی 2186 متر جداره غربی بزرگراه امام علی (ع) در محدوده منطقه 14؛ رامیار منوچهرزاده 2001 متر جداره شرقی بزرگراه حد فاصل پل شهید صابری تا پل فتاحی، راحله امیربهرامی 2165 متر جداره غربی بزرگراه حد فاصل پل شهید صابری تا پل فتاحی، زینب افتخاری 2138 متر جداره شرقی بزرگراه حد فاصل سبلان تا فلاحی، محمدرضا صندوق آبادی 2028 متر جداره غربی بزرگراه حد فاصل سبلان تا فلاحی، رضا علیخانی 1944 متر جداره بزرگراه مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال در محدوده منطقه 8؛ امید ذوالقدری 1380 متر تقاطع بلوار نیک نام تا تقاطع بزرگراه شهید محلاتی در منطقه 14؛ را با تکنیک های همچون کاشی، فلز و رنگ اکریلیک مزین به نقاشی دیواری کرده اند.



