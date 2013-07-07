کمبود دارو و مشکلات بیماران خاص نتیجه غفلت برخی مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار با جمعی از بیماران خاص استان اظهار کرد: نبود دارو برای درمان بیماران خاص و پیگیری روند درمان آنها را برای تداوم حیات این عزیزان خطرناک است.

وی با تاکید براینکه وقتی مسئولیتی در کشور برعهده وزارتخانه‌ای مانند بهداشت و درمان قرار میگیرد و این مسئله با جان مردم در ارتباط است، نباید در مورد آن غفلت شود، گفت: کمبود این روزهای دارو در کشور و مسائلی که برای بیماران خاص بوجود آورده، نتیجه برخی از غفلتهای صورت گرفته در این زمینه است و باید مسئولین امر در این زمینه پاسخگو باشند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از بیماران خاص نظیر بیماران کلیوی، بیماران سرطانی، بیماران تالاسمی و هموفیلی، ام اس و غیره به علت کمبود داروهای درمانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که تلاشهای خانواده‌های آنان در تامین این داروها موجب فشارهای مالی و روحی زیادی به آنها شده است.

این عضو هیئت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: این مشکل در بسیاری از استانهای مختلف کشور نیز گزارش شده که نگرانی‌هایی را میان این بیماران نیز بدنبال داشته است.

وی بیان داشت: مشکل وجود بیمار در یک خانواده سختی‌هایی را به دنبال دارد که وقتی با مشکل کمبود دارو و کمبود امکانات درمانی و حمایتهای درمانی نیز مواجه می‌شود، این وضعیت حالتی بغرنج‌تر به خود میگیرد و وظیفه دستگاه‌های حمایتی و دستگاه‌های اصلی متصدی در این زمینه را نیز حساس‌تر و حیاتی‌تر می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از وزارت بهداشت و درمان که متولی اصلی نظام دارو و درمان در کشور است انتظار میرود که نسبت به این مشکل حساس مردم مسئولانه‌تر عمل کند و مسائل سیاسی پیش آمده در این وزارتخانه بر رسالت اساسی آن در کشور تاثیر نگذارد.

آشوری گفت: استانی مانند هرمزگان که شمار بیماران خاص آن در مقایسه با شمار بیماران سایر استانها بیشتر است، این مسئله مشکلات بیشتری را برای بیماران به دنبال داشته و این مسئله نه فقط در استان هرمزگان، بلکه در سراسر کشور به همین صورت بروز کرده و این مسئله موجب آن شده که مشکلات زیادی برای خانواده‌های این بیماران بوجود بیاید.

وی با اعلام اینکه برای حل مشکل داروی موردنیاز بیماران خاص در کشور، چند راه حل اساسی در نظر گرفته شده که تدابیری ویژه از سوی دولت را برای حل آن می‌طلبد، افزود: اول این که بخش‌هایی از دولت که با واردات دارو به کشور و تامین ارز موردنیاز آن مرتبط هستند باید مسئولانه‌تر عمل کنند و با تخصیص به موقع ارز موردنیاز دارو به آن مانع از بروز مشکل برای بیماران و مردم شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مسئولین وزارت بهداشت و درمان باید تلاش کنند تا زمینه‌های مقابله با این گونه بی‌برنامگی‌ها را فراهم کنند و اجازه ندهند که مسئله دارو در کشور به وضعیت فعلی برسد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه تدابیری نیز از سوی وزارت بهداشت به منظور تجویز داروهای جایگزین داروهای خاص در درمان بیماران نیز در نظر گرفته شده تا بتواند مشکل را به صورت موقت رفع کند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مسئله‌ای مهمتر از جان مردم وجود ندارد و هر مسئولی در کشور باید اولویت اصلی کار خود را صرف برداشتن باری از دوش مردم کند و اگر در این راه کم کاری از ناحیه هر مسئولی صورت گیرد باید در قبال آن پاسخگو باشد.