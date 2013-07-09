به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات آسیایی داخل سالن به عنوان قهرمانی رسید، بازیکنان و مربیان این تیم یکشنبه شب به تهران بازگشتند. با این حال خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی پس از هماهنگی با مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به توکیو سفر کرد تا در سمیناری که برای سخنرانی در آن دعوت شده بود، حاضر شود. به گفته سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال این سمینار 10 روزه خواهد بود.

خسوس بعد از ژاپن، برای استراحت و مرخصی راهی اسپانیا می‌شود. افتخاری به سرمربی تیم ملی اعلام کرده‌ است که وی پس از پایان ماه رمضان به تهران برگردد. افتخاری از خسوس خواسته است یک هفته پیش از شروع لیگ در تهران باشد تا مقدمات برپایی اردوهای آماده سازی و زیر نظر گرفتن مسابقات لیگ برتر را فراهم کند.