به گزارش خبرگزاری مهر، خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی ایران در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا و تمایل کمیته فوتسال برای تمدید قراردادش، برنامه‌های کار خود را برای چند ماه آینده در اختیار کمیته فوتسال قرار داد. مهمترین برنامه خسوس به حضور تیم ملی در مسابقات جام جهانی کوچک برزیل مربوط می‌شود.

خسوس از کمیته فوتسال درخواست کرده است تا بازیکنان تیم ملی از روز یکشنبه تا چهارشنبه به صورت شبانه روزی در اردوی تیم ملی باشند و فقط برای برپایی مسابقات لیگ چند روز در خدمت تیم باشگاهی خود قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی فوتسال همچنین در نظر دارد تا اردوی یک هفته‌ای را در کشور اسپانیا برگزار کند. قرار است این اردو قبل از اعزام تیم ملی به برزیل صورت بگیرد و تیم ملی با چند تیم لیگ برتری فوتسال اسپانیا بازی تدارکاتی برگزار کند.