پیشنهاد جهاددانشگاهی برای حمایت از برگزیدگان مسابقات مناظره دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در نامهای به حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از حضور وی در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران و حمایتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی از این رویداد دانشجویی قدردانی و پیشنهاد کرد برای تیمهای برتر و برگزیدگان این رقابتها، امتیاز یا تسهیلاتی در نظام حمایت از نخبگان، بهویژه در فرآیند ارزیابی و پذیرش دوره دکتری، در نظر گرفته شود.
در متن این نامه آمده است:
حجتالاسلاموالمسلمین عبدالحسین خسروپناه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام؛
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از حضور ارزشمند جنابعالی در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، ابراز میدارم.
حضور و حمایتهای همیشگی جنابعالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از این رویداد دانشجویی، موجب دلگرمی برگزارکنندگان و دانشجویان شرکتکننده و گواه توجه و اهتمام آن شورا به تقویت فرهنگ گفتوگو، تضارب آرا، آزاداندیشی و ارتقای سرمایه فکری و اجتماعی جوانان کشور است. بیتردید استمرار این حمایتها میتواند به تقویت و رشد بیش از پیش این حرکت ارزشمند فرهنگی و علمی کمک کند.
در همین راستا و با توجه به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و نخبگانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران و همچنین کیفیت روزافزون این رقابتها، پیشنهاد میشود در صورت صلاحدید، موضوع اختصاص امتیاز یا تسهیلاتی برای تیمهای برتر و برگزیدگان بخشهای مختلف این مسابقات، در نظامهای ارزیابی و حمایت از نخبگان، بهویژه در فرآیند ارزیابی و پذیرش در دوره دکتری، مورد بررسی قرار گیرد.
این رویکرد میتواند ضمن تقویت انگیزه دانشجویان برای حضور و مشارکت در این رقابتها، زمینه شناسایی و حمایت هدفمند از استعدادهای برتر را فراهم کند؛ استعدادهایی که در کنار توانمندی علمی، از ظرفیتهای ارزشمندی در زمینه تفکر نقاد، استدلال و تحلیل، گفتوگو و تعامل سازنده، کارگروهی و مواجهه با مسائل میانرشتهای برخوردارند.
توفیق روزافزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
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