به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه تربیت مدرس، این تور با هدف فراهم‌کردن فرصتی برای داوطلبان و علاقه‌مندان به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان، از نزدیک با محیط دانشگاه و ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن آشنا شوند.

در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از دانشگاه، با دانشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، امکانات آموزشی و پژوهشی و فضای دانشگاه آشنا می‌شوند و فرصت خواهند داشت اطلاعات بیشتری درباره رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی، شرایط و فضای تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس به دست آورند.

همچنین در این تور، امکان آشنایی و گفت‌وگو با استادان و دانشجویان دانشگاه فراهم خواهد شد تا داوطلبان شناخت دقیق‌تری از فضای واقعی زندگی و تحصیل در دانشگاه به دست آورند و با دیدی بازتر نسبت به انتخاب آینده تحصیلی خود تصمیم‌گیری کنند.

این برنامه با محوریت «آشنایی بیشتر، انتخابی مطمئن‌تر» برگزار می‌شود و تلاش دارد تصویری نزدیک و واقعی از محیط دانشگاه تربیت مدرس و فرصت‌های علمی و فرهنگی آن در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.



علاقمندان برای ثبت نام به این https://event.modares.ac.ir/b/۶۴/tmutourhttps://event.modares.ac.ir/b/۶۴/tmutour مراجعه کنند.