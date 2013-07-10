پیشنهاد چهار نفر برای ریاست سازمان میراث فرهنگی از سوی فعالان گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری در اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و ... در یک نشست هم اندیشی با حضور برخی از مسئولان پیشین اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، در هتل آزادی تهران گرد هم آمدند تا درباره رئیس آینده سازمان میراث فرهنگی تبادل نظر کنند. در این برنامه، افرادی که گمانه زنی ها برای ریاست آنها بیشتر است، مورد بحث قرار گرفتند.

در نهایت روسای انجمن ها و اتحادیه های گردشگری کشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهور پیشنهاد کردند که محسن مهرعلیزاده مدیرعامل سابق منطقه آزادکیش، حسین مرعشی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، محمد طه عبدخدايي رئیس پيشين سازمان ايرانگردي و جهانگردي و یا غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، رئیس انجمن علمی گردشگری ایران می توانند مسئولیت ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده بگیرند.

آنها همچنین خواستار انتخاب فردی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی شدند که نه تنها در این حوزه تخصص لازم را داشته باشد بلکه این سازمان تخصصی را از موضوعات سیاسی نیز دور کند.