به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رزمندگان اسلام در نظر دارد از تاریخ 18 تیرماه به مدت سی شب مراسم سخنرانی و مناجات خوانی به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار نماید.

در این مراسم پر فیض آیت الله سید احمد خاتمی، حجج اسلام کاظم صدیقی و سید حمید میرباقری به ایراد سخنرانی و مداحان اهل بیت مرتضی طاهری، منصور نورایی، احمد زین‌العابدین، محمدرضا غلامرضازاده، حمید رمضان‌پور، علی مهدوی‌نژاد به مناجات خوانی خواهند پرداخت.

این مراسم پر فیض در شبهای ماه مبارک رمضان از ساعت 22 در حسینیه شهدای بسیج واقع در بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی برگزار می شود.

همچنین هیئت رزمندگان اسلام در شبهای پرفیض قدر در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) مراسم دعا و مناجات خوانی برگزار می کند.

در این سه شب حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان به ایراد سخنرانی و مداحان اهل بیت(ع) مرتضی طاهری، منصور نورایی، مهدی منصوری، حسین هوشیار، حمید رمضانپور، مجید بادکوبه، علی مهدوی نژاد و مرتضی خلیلی به مناجات خوانی خواهند پرداخت.