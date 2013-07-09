به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف عربی در گزارشهای متعددی به تغییرات جدیدی که با تصمیم بشار اسد در شورای عالی حزب بعث ایجاد شده پرداخته اند.

شبکه المنار با انتشار گزارشی نوشت: اعضای شورای عالی حزب بعث با تصمیم اسد به طور کامل تغییر کردند.

بر این اساس، هیچ یک از اعضای قبلی شورای عالی حزب بعث دیگر در این شورا حضور ندارند وافراد جدیدی جایگزین آنها شده اند. در واقع تنها فردی که در این شورا تغییر نکرده شخص "بشار اسد" است که همچنان در دوره جدید ریاست شورای عالی این حزب را بر عهده خواهد داشت.

بنابر اعلام دفتر مرکزی حزب بعث سوریه، اعضای جدید شورای عالی حزب بعث به غیر از بشار اسد، 15 نفر هستند که شامل؛ جهاد اللحام رئیس پارلمان، وائل الحلقی نخست وزیر، عمار الساعاتی رئیس اتحادیه دانشجویی، عماد خمیس وزیر برق، محمد شعبان عزوز رئیس اتحادیه کارگری ، یوسف الاحمد سفیر سوریه در مصر، حسین عرنوس، عبدالناصر شفیع، عبدالمعطی مشلب، ارکان الشوفی، نجم الاحمد، خلف المفتاح، مالک علی و فیروز موسی می شود.

از سوی دیگر، رئیس جمهور سوریه در این نشست تاکید کرد: حزب بعث باید ساختار خود را از طریق واقع گرایی و تقویت فرهنگ گفتگو و کار مردمی تغییر دهد.

وی افزود: باید ضوابط و معیارهای جدیدی را وضع کنیم تا نمایندگان این حزب به طور عملی مطالبات قشر گسترده تری از مردم را پاسخگو باشند و بتوانند از نزدیک با هماهنگی مردم معضلات موجود را از پیش رو بردارند.

یکی از مهمترین تغییرات ایجاد شده، کنار گذاشته شدن "فاروق الشرع" سیاستمدار کهنه کار سوری است که البته گفته می شود به علت کهولت سن و بیماری از حضور در بین اعضای شورای عالی حزب خداحافظی کرده است.

این در حالی است که فاروق الشرع در دوره های قبلی با تصمیم اسد وارد شورای عالی حزب بعث شده بود.

منابع سوری با اشاره به شایعاتی که در گذشته درباره جدایی الشرع از نظام سوریه منتشر می شد، تاکید کردند: حضور وی در تلویزیون سوریه و پخش تصاویری از وی که درباره تحولات سوریه صحبت می کرد، تمام این شبهات را از بن برد.

بنابر اعلام ناظران سیاسی، معضل اصلی حزب بعث در گذشته پرونده های فساد جمعی از رهبران ارشد این حزب است که سبب تغییر نگاه مردم به حزب بعث شده است. قشر بزرگی از مردم سوریه که حتی مخالفتی با نظام سوریه نیز ندارند معتقدند برخی اعضای این حزب از نفوذ خود برای رسیدن به اهداف شخصی استفاده کرده اند.