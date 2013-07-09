به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری صبح سه شنبه در نشست خبری به منظور تشریح برنامه های ماه مبارک رمضان اظهارداشت: در این نمایشگاه ها اقلام و کالاهای اساسی مردم در ماه مبارک رمضان در 600 غرفه در معرض خرید و فروش عموم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه طر ح ضیافت سال 92 در ارومیه نیز از 21 تا 26 تیر ماه در محل نمایشگاه های دائمی واقع در پارک جنگلی دایر می شود افزود: در این نمایشگاها همچنین 20 غرفه رایگان در اختیار توزیع کنندگان کالاهای اساسی قرار می گیرد.

اکبری از حضور بازرسان و ناظران سازمان برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ها به طور مستقیم خبر داد و گفت: در این راستا مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به بازرسان اعلام کنند یا با شماره تلفن 124 در میان بگذارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی از بابت تامین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد گفت: گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، خرما، شیرینی، انواع لبنیات،حبوبات، برنج، روغن، شکر و زولبیا و بامیه را از جمله کالاهای مورد نیاز مردم در نمایشگاه های طرح ضیافت است.

توزیع 2200 تن گوشت مرغ و قرمز

اکبری یاد آور شد: در راستای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان، 2 هزار تن مرغ منجمد، 200 تن گوشت قرمز منجمد با قیمت های مرغ منجمد با قیمت 4800 تومان، گوشت قرمز با قیمت 17000 تومان در حال توزیع است و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از توزیع 1400 تن برنج تایلندی، 760 تن برنج هندی پر محصول، 7 هزار تن شکر، 606 تن عدس، 404 تن نخود و 885 هزار تن روغن در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: برنج تایلندی با قیمت 2 هزار تومان، برنج هندی پر محصول با قیمت 1800 تومان، شکر با قیمت 1500 تومان، عدس هر کیلوگرم 3400 تومان و نخود هر کیلوگرم 3200 تومان در ایام ماه مبارک رمضان عرضه می شود.

وی ادامه داد: توزیع کالاهایی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، انواع برنج، حبوبات و سایر کالاهای اولویت دار این ایام علاوه بر نمایشگاه های طرح ضیافت، در شرکت های تعاونی مصرف کارمندی کارگری، فرهنگیان، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، تعاون روستایی و واحد های صنفی منتخب در سطح استان صورت می گیرد.