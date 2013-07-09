به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صدرممتاز پیش ازظهر سه شنبه به خبرنگاران افزود: دوفصلنامه تحقیقات بتن پس از پنج شماره موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

وی تصریح کرد: این دوفصلنامه تحقیقات علمی منتشرنشده در زمینه بتن و موضوعات مربوطه را منتشر می کند که تاکنون پنج شماره از این نشریه بصورت دوفصلنامه چاپ شده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان همچنین گفت: پارسال دو هزار مقاله علمی و پژوهشی از سوی محققان و 35 عنوان کتاب از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در سال گذشته به چاپ رسید.

وی اظهار داشت: مجموع کل مقالات مورد چاپ در مجلات ISI و علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم در سال گذشته افزون بر 800 مقاله است.

صدرممتاز عنوان کرد: همچنین مقالات مورد چاپ در کنفرانس‌های ملی و بین‌ المللی پارسال افزون بر هزار و 200 مقاله است.

وی افزود: این آمار نشانگر رشد قابل ملاحظه دانشگاه در بخش چاپ مقالات در مجلات و کنفرانس ها است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در ادامه از چاپ بیش از 35 عنوان کتاب از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان در سال گذشته خبر داد و گفت: کل کتاب های مورد منتشر پارسال در بخش چاپ و انتشارات دانشگاه 35 عنوان کتاب است که از این تعداد 22 عنوان تالیف و 13 عنوان ترجمه‌ای است.

وی یادآورشد: در ضمن 19 عنوان مجله علمی- پژوهشی نیز در سال گذشته با تیراژ بالا در دانشگاه به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.