به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر هیچ زیست نشانگر قابل اعتمادی برای غربالگری سرطان مثانه آنگونه که برای سرطان سینه و سرطان گردن رحم وجود دارد، نیست.

تحقیقات پیشین حاکی از آن بود که یک بوی خاص در ادرار وجود دارد که سگ های آموزش دیده برای شناسایی این بو، قادر به تشخیص آن هستند. از این رو محققان نیز در تلاش برای ارائه شیوه ای در تشخیص سرطان بر اساس بوی گازهای مختلف ادرار، برآمده اند.

محققان دانشگاه لیورپول و وست او اینگلند دستگاهی ساخته اند که حسگرهایی دارد که به مواد شیمیایی موجود در گاز ناشی از ادرار واکنش نشان می دهد. این دستگاه "بو خوان" (Odorreader) نام دارد.

سی دقیقه طول می کشد تا این دستگاه گاز ناشی از ادرار را تجزیه و تحلیل کرده و فهرستی از مواد شیمیایی را در آن فراهم می آورد که می تواند به پزشکان کمک کند وجود سلول های سرطانی را در مثانه تشخیص دهند.

محققان این دستگاه را روی 24 نمونه ادرار بیمار مبتلا به سرطان مثانه و 47 بیماری که نشانه های بیماری غیر از سرطان داشتند آزمایش کردند. به گفته دانشمندان این دستگاه توانست 100 درصد بیماران سرطانی را به درستی تشخیص دهند.

پروفسور "نورمن راتکلیف" از دانشگاه وست او اینگلند در بیانیه ای اعلام کرد: تصور می شود سگ ها می توانند بوی سرطان را تشخیص دهند اما استفاده از این حیوان نمی تواند یک شیوه عملی مناسب برای بیمارستانها در تشخیص سرطان باشد.

وی افزود: با استفاده از این اصل، توانسته ایم دستگاهی بسازیم که می تواند فهرستی از بوهای موجود در ادرار را تهیه کند. در این شیوه نمونه های ادراری گرفته شده از بیماران گرم می شود و این دستگاه گازهای ناشی از مواد شیمیایی موجود در ادرار را می خواند.

محققان این نتایج را برای ساخت وسایل تشخیصی جدید برای سرطان مثانه بسیار دلگرم کننده توصیف می کنند اما تاکید دارند به نمونه های بزرگ تری از بیماران برای آزمایش این دستگاه پیش از عرضه آن به بیمارستانها نیاز است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Plos One منتشر شده است.