به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر سه شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز اظهار داشت: طی جلساتی که از فردا به مدت 45روز به ریاست فرماندار برگزار می شود مصوبات قبل در مورد مشکلات شهری پیگیری شده وراهکارهایی برای حل معضلات باقیمانده ارائه می شود.

وی افزود: بعضی از کارگروهها طرحهایی را باید آماده می کردند و گزارش این طرحها باید در جلسات آینده ارائه شود.

فرماندار شیراز ادامه داد: از جمله این طرحها مناسب سازی معابر برای معلولین وارتقا بهداشت شهرستان است که اداره بهداشت باید سهم هر دستگاه را مشخص کند.

زرین کلاه ادامه داد: برای حفاظت منابع آب، گسترش کتابخانه های عمومی، ساماندهی خودروهای شخصی و بررسی وضعیت آب شیراز با دعوت از دستگاههای مرتبط در جلسات پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه گویم و دوکوهک به شهرداری الحاق شده، مطرح کرد: مردم این منطقه به دلیل تردد کامیونهایی که به سمت معدن می رود دچار مشکلاتی هستند که از شهرداری انتظار می رود رسیدگی کند.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شیراز در ادامه گفت: روستای برمشور با مشکل آب مواجه است و در موردمسکن مهر صدرا و ولپویی منتظریم تصمیمات گرفته شده در جلسه شورای مسکن به سرانجام برسد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: در رابطه با کمربندی منتظر گزارش در رابطه با روشنایی و ایجاد 12پل عابر پیاده که سهم شهرداری و اداره راه و شهرسازی بوده است ارائه شود.

زرین کلاه افزود: با توجه به حل شدن مشکل برق مجتمع گاو شیری باید اداره دامپزشکی و بهداشت پیگیری کنند تا دامداریهای داخل شهر به این مکان منتقل شود.

وی اظهار داشت: شهرداری برای ایجاد شش کتابخانه وعده داده که این طرح تا پایان شهریور باید آماده شود.

فرماندار شیراز بیان کرد: آموزش پرورش و شرکت عمران صدرا در مورد ساخت مدرسه در صدرا پیگیری کنند با توجه به اینکه جمعیت این منطقه در حال زیاد شدن است.

وی ادامه داد: معاونت های امر به معروف باید کارهای انجام می دادند که چند معاونت هنوز گزارش کار خود را ارائه نداده است.

زرین کلاه افزود: در رابطه با سند چشم انداز حدود 30درصد کارها انجام شده اما کار بقیه دستگاهها انجام نشده است.

وی بیان کرد: در شورای فرهنگ عمومی یک سندی در رابطه با چشم انداز کتابخانه های عمومی تهیه شده که می تواند الگوی خوبی برای بقیه بخشها باشد.

فرماندار شیراز تصریح کرد: در ایام نوروز در مراکز غیرقانونی توزیع گاز انفجاری اتفاق افتاد، شرکت پخش فرآورده های نفتی پیگیری کند تا مرکز غیرقانونی نداشته باشیم.

زرین کلاه گفت: در رابطه با پروژه تنگ سرخ بعضی تصمیمات عملی نشده که باید در جلسه آینده گزارش کار ارائه شود.

وی با تاکید بر اجرای هرچه سریعتر و بهتر قانون "شرکت تعاونی توسعه و عمران" در شیرازگفت: "شرکت تعاونی توسعه و عمران" طرح ارزشمندی است که توسط دکتر قادری به مجلس ارائه و تصویب شده است.

فرماندار شیراز اضافه کرد: برای اجرای قانون "شرکت تعاونی توسعه و عمران" در هر شهری باید نیم درصد جمعیت آن شهر عضو تعاونی شوند و این رقم در شیراز با توجه به تعداد جمعیت هشت هزارو 500نفر است.