مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قرعه کشی مسابقات لیگ برتر و مصاف تراکتورسازی با پرسپولیس در هفته اول اظهار داشت: اگر به برنامه بازیها نگاه کنید متوجه میشوید تا هفته چهارم سختترین جدول و قرعه برای تراکتورسازی است. بازی اول ما با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی است. سپس باید به تبریز برگردیم و با گسترش فولاد بازی کنیم. بعد از آن هم باید در اصفهان به مصاف سپاهان و ذوب آهن برویم.
وی تاکید کرد: ما تا هفته چهارم، سه بازی خارج از خانه برگزار خواهیم کرد. البته من این را برای تراکتورسازی یک فرصت برای اثبات شایستگیها و ظرفیتهای خودمان میدانم. به هر حال ما برای شروع خوب در لیگ برتر مصمم هستیم.
سرمربی تراکتورسازی در خصوص دیدار با پرسپولیس خاطرنشان کرد: من شروع لیگ را فقط بازی با پرسپولیس نمیدانم. هرچند برای پرسپولیس برنامه قوی و خاص داریم ولی مطمئن باشید شروع لیگ ما فقط به این مسابقه محدود نمیشود.
جلالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا علی کریمی مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد یا خیر، گفت: چه دلیلی دارد که کریمی برابر پرسپولیس بازی نکند؟ کریمی در قراردادش هیچ بندی در این خصوص ندارد و قطعا مقابل تیم سابقش بازی خواهد کرد.
وی در بخشی از صحبتهایش درباره تعطیلات بلند مدت لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی هم تصریح کرد: اگر سازمان لیگ یک برنامه مشخص از بازیهای لیگ و زمان برگزاری آنرا قبل از شروع مسابقات به باشگاهها بدهد، هر چقدر وقفه در لیگ ایجاد شود مشکلی نیست. این وقفههای ناگهانی و بدون برنامه است که به لیگ لطمه میزند. اگر هر تیم در شروع لیگ بداند در چه روزی با چه تیمی بازی خواهد کرد، تعطیلات مشکلی ایجاد نمیکند. به هر حال اولویت همه ما باید تیم ملی باشد.
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