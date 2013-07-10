قرعه خوبی به تیم صبا خورد/ امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم

محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مراسم قرعه کشی و انتخاب بهترین‌های لیگ برتر اظهار داشت: باید از مسئولان برگزاری این مراسم تشکر کرد. این برای اولین بار بود که چنین مراسمی پیش از شروع لیگ برگزار می‌شد. به هر حال باید تلاش کنیم تا حداقل در این مسائل به کشورهای دیگر برسیم.

وی درباره قرعه کشی لیگ و بازی صبا با ملوان در هفته اول تاکید کرد: ملوان تیم خوب و با سابقه‌ای است و برای پیروزی در بازی اول مثل خود ما انگیزه دارد. با این حال ما هم خوب تمرین کرده‌ایم و به آمادگی 70 درصدی رسیده‌ایم. فکر می‌کنم تا شروع لیگ به آمادگی مورد نظر برسیم.

مدیرعامل باشگاه صبا با بیان اینکه نتایج چهار، پنج هفته اول لیگ را نباید ملاک قرار داد، تاکید کرد: قرعه خوبی نصیب ما شده است. مسابقات صبا در هفته‌های اول چندان سخت و سنگین نیست و این فرصت خوبی است تا تیممان کامل‌تر شود. ما به کسب نتایج خوب با محمد مایلی کهن امیدواریم.

کشوری‌فرد در پایان در خصوص وضعیت نقل و انتقالات این باشگاه هم گفت: پرونده نقل و انتقالات ما تقریبا تمام شده است. فقط یک هافبک می‌خواهیم که شاید تا دقیقه 90 بتوانیم آنرا جذب کنیم.